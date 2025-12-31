Bugün (31 Aralık) kamu bankaları açık mı, kapalı mı? Bankalar yarım gün mü çalışıyor?

Resmi tatil günlerinde belediyeler, nüfus müdürlükleri, eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, kaymakamlıklar, valilikler ve diğer birçok kurum kapalı oluyor. Dini bayramlar öncesinde ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ise kurumlar yarım gün hizmet veriyor. Yeni yıla kısa bir zaman kala banka şubelerinde işlem gerçekleştirecekler ise çarşamba günü çalışma saatlerine göre hareket edecek. Mobil bankacılık, internet bankacılığı ve telefon bankacılığıyla yapılamayan birçok işlem şubeler aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. 31 Aralık’ta özel ve kamu bankalarının çalışma saatleri belli oldu. Peki Bugün bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü açık? İşte, detaylar…

31 ARALIK BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar öncesindeki gün arife olarak kabul edildiğinden kamu kurumları ve bazı işletmeler yarım gün açık oluyor. Mevzuatta yer alan bilgiye göre 1 Ocak resmi tatil olduğundan bankalar tam gün kapalı olacak. 31 Aralık tarihinde ise özel ve kamu bankaları normal saatlerinde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Bankalar, çarşamba günü saat 09.00’da açılırken saat 17.00’a kadar hizmet vermeye devam edecek.

BANKALAR 1 OCAK’TA KAPALI OLACAK

1 Ocak resmi tatilde özel ve kamu bankalar tüm gün kapalı olacak. Benzer şekilde 1 Ocak tarihinde Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak. 2 Ocak Cuma günü özel ve kamu bankaları normal çalışma saatlerinde müşterilerini kabul etmeye devam edecek.

1 OCAK’TA HANGİ KURUMLAR KAPALI OLACAK?

1 Ocak cuma günü kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve diğer birçok kurum kapalı olacak. 1 Ocak’ta kapalı olacak kurumlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

BELEDİYELER

KAYMAKAMLIKLAR

ECZANELER (nöbetçi hariç)

NOTERLER (nöbetçi hariç)

HASTANELER (acil servisler dışında)

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ