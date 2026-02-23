Bugün devreye girdi... İstanbul trafiğinde yeni dönem! 70 KM hız aşılamayacak

Kategoriler
İstanbul'da toplu ulaşımda otobüs kazalarının artmasının ana sebebi olarak görülen hızlı araç kullanımının önüne geçmek için yeni bir sistem kuruldu.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; bugünden itibaren İETT ve Özel Halk Otobüsleri, 70 km/s azami hıza ulaşabilecek. Yapılan sistem güncellemesiyle araçların hız verileri dijital ortamda takip edilecek ve anlık olarak izlenecek.
Hız sınırının aşılmasıyla birlikte sistem tarafından ilgili personel adına otomatik hız ihlal raporu oluşturulacak. Oluşturulan raporlar kayıt altına alınıp gerekli değerlendirmeler birimler tarafından yapılacak.
TEKNİK ANALİZLER NE SÖYLÜYOR?
Yapılan teknik analizler, hız sınırındaki bu düşüşün varış sürelerine etkisinin sanılanın aksine çok düşük olduğunu ortaya koydu. Yapılan hesaplamaya göre: 10 kilometrelik bir yolu 100 km/s hızla giden bir araç menzile 6 dakikada ulaşıyor.
KAZA RİSKİ VE ŞİDDETİ AZALIYOR
Aynı yolu yeni sınır olan 70 km/s hızla giden araç ise 8 dakika 34 saniyede tamamlıyor.
Aradaki 2 dakika 34 saniyelik farkın, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya değmeyeceği vurgulanırken; hız sınırının 100’den 70’e çekilmesinin kaza riskini ve şiddetini devasa oranda azalttığı belirtildi.