Bugün eczaneler açık mı arefe günü eczaneler kaçta kapanıyor? Nöbetçi eczane sorgulama

2026 Ramazan Bayramı arefe günü eczane mesai saatlerine ilişkin İstanbul Eczacılar Odası tarafından bir duyuru yapıldı. Bu yıl 20 Mart Cuma günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı’nın arefe günü perşembe gününe rastlıyor. Bugün yani arefe gününde ilaç temini ve sağlık hizmeti almak amacıyla eczanelere gidecek vatandaşlar, arefe günü ile Ramazan Bayramı’nda eczaneler saat kaça kadar açık, arefe günü eczaneler kaçta kapanıyor sorularına cevap aramaya başladı. Yapılan bilgilendirmeye göre bayram süresince mevcut nöbetçi eczane uygulaması kapsamında hizmet sunulacaktır. Eczaneler, Ulusal ve Dini Bayramlar boyunca nöbetçi eczane sistemi kapsamında faaliyet göstermektedir.

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 18:10

Ramazan Bayramı ve arefe gününde eczaneler kapalı mı, hizmet veriyor mu? soruları, tatil öncesinde vatandaşların gündeminde yer aldı. Bu yıl arefe günü 19 Mart’ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta idrak edilecek. Bayramın resmi tatil statüsünde olması nedeniyle eczanelerin Ramazan Bayramı mesai saatleri merak konusu oldu. Yapılan resmi duyuruya göre arefe günü (19 Mart) öğleden sonra yalnızca nöbetçi eczaneler açık bulunacaktır.

AREFE GÜNÜ ECZANELER FAALİYET GÖSTERİYOR MU?

İstanbul Eczacılar Odası tarafından yapılan resmi açıklamada, “19 Mart Perşembe (Arife) günü tüm eczanelerimiz 09.00-13.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Saat 13.00’ten sonra ise sadece nöbetçi eczanelerimiz faaliyet gösterecektir.” ifadelerine yer verildi.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet sunmaktadır.

Alışveriş merkezlerinde bulunanlar da dahil olmak üzere eczaneler, bağlı oldukları bölgedeki çalışma günleri ile açılış ve kapanış saatlerine riayet etmek zorundadır. Birden fazla eczanenin yer aldığı bölgelerde, belirlenen mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalmaktadır. Nöbetçi eczane haricindeki eczaneler, nöbet saatleri süresince faaliyet yürütemez.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Vatandaşlar, bulundukları konuma en yakın nöbetçi eczaneyi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından sağlanan e-Devlet entegrasyonu aracılığıyla kolaylıkla sorgulayabilmektedir. Google Trend aramalarında üst sıralarda bulunan “en yakın nöbetçi eczane” sorgusu için şu adımlar izlenebilir:

  • e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ile giriş gerçekleştirin.
  • Arama bölümüne “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama” ifadesini yazın.
  • İl ve ilçe tercihi yaparak o gün hizmet sunan tüm eczanelerin adres ve telefon bilgilerine erişin.

Harita üzerinden yol tarifi alarak eczaneye ulaşım sağlayabilirsiniz.

