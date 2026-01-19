Bugün İstanbul'da kar devam edecek mi, bekleniyor mu? Gece saatlerinde yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından bugün İstanbul'da kar etkili oldu.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 19 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bugün karla karışık yağmur devam edecek. Yarın için ise kar beklentisi bulunmuyor. İşte günlük tahmin raporu:

İSTANBUL'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ?

MGM verilerine göre hava durumunu anlık olarak takip edebiliyoruz. Gece saatlerinde etkili olan yağış sonrasında etraf beyaza büründü. Beklentilere göre yağışın bugün de devam etmesinin ardından sona ermesi bekleniyor.