Bugün (Kadir Gecesi) kandil mi? Kadir Gecesi'nde okunacak dualar

Kadir Gecesi kandil mi, bugün mü sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 tarihinde başladı. Ramazan ayının son günlerinin gelmesiyle ve Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kadir Gecesi gündeme geldi. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlere 80 yıl değerinde sevap verilir. Peki bugün Kadir Gecesi mi, kandil mi? İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar...

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?

Kadir Gecesi, Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre bugün (16 Mart 2026 Pazartesi) idrak edilecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisindedir. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu kesin olarak belli değildir. Ramazan-ı şerif ayının 27. gecesinde ihya etmek çok sevaptır. İmam-ı A'zam hazretleri, Kadir Gecesi'nin, ramazanın 27. gecesinde çok isabet ettiğini bildirmiştir. Kadir Gecesini soran bir zata, Peygamber efendimiz "Bu yıl Kadir Gecesi Ramazanın ilk gecesiydi, geçti. 27. geceyi ihya et! Ramazan'ın 27. gecesini ihya edene, vücudundaki kıllar sayısınca, hac, umre, şehir ve gazi sevabı verilir" buyurmuştur.

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi, kandil değildir. Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi bu ümmete mahsustur. Başka bir peygambere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Mevlid Gecesi'nden sonra en kıymetli gecedir.

KADİR GECESİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesini Kur'an-ı Kerim okuyarak, teravih ve kaza namazı kılarak, istiğfar ederek geçirmeli, ahirete giden yakınlarımı da hatırlayarak onlara da dua etmelidir. Peygamber efendimiz Hazret-i Aişe validemize tavsiye ettiği şu duayı da çok okumak gerekir:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî."