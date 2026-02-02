Bugün kandil mi, ne kandili? 2 Şubat bugün hangi kandil kutlanacak? (2026 Dini günler takvimi)

2026 yılında Miraç kandili, Berat kandili, Mevlid kandili, Regaib kandili idrak edilecek. Kandil günleri, müslümanlar kalp kırmamaya, ibadetlerini eksiksiz yerine getirmeye önem verirler. Kandil günleri, büyükler ziyaret edilir ve camilerde aynı safta namazlar kılınır. Hadis’i şerifte dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletli buyurmuştur. Faziletli günler arasında Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi ve cuma gecesi yer alıyor. 2026 yılının ilk kandili 15 Ocak’ta idrak edilirken Berat kandili gündeme geldi. Berat kandili, Ramazan’ın habercisi Şaban ayının 15. gecesine denk gelmektedir. Hadis-i şerifte yer alan bilgiye göre Berat, gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder. (İ.Mace) Peki Bugün Berat kandili mi, ne kandili? İşte, Berat kandili tarihi…

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı günlere geliyor. Berat Kandili, hicri takvime göre Şaban ayının 15. gecesi idrak edilecek. Şaban ayının 15. gecesi ise 2 Şubat olduğundan bugün Berat Kandili idrak edilecek.

2 ŞUBAT KANDİL Mİ?

Mübarek gecelerde ibadetlerine yoğunlaşacak müslümanlar, kandil tarihlerine göre hareket ediyor. 2026 yılının ilk kandili Miraç Kandili olurken ikinci kandili ise Berat Kandili olacak. 2 Şubat tarihinde Berat kandili kutlanacak.

2026 YILI KANDİL GÜNLERİ

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe (geride kaldı)

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi (bugün)

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

BUGÜN HANGİ KANDİL İDRAK EDİLECEK?

İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan kandil günleri, ayrıca önemlidir. Bu anlamlı günde edilen tövbeler kabul olur, edilen dualar ayrı bir anlam taşır. Müslümanlar, kandil günlerinde görüşmedikleri, akrabalarını ziyaret eder aynı safta namazlar kılar ve dualar ederler. Bugün (2 Şubat) Berat kandili idrak edilecek.

BERAT GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Dinimizislam’da yer alan bilgiye göre tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir. Âyet-i kerimede mealen buyuruluyor ki:

(Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu [Kur’anı] mübarek bir gecede indirdik. Elbette biz insanları uyarmaktayız.) [Duhan 2,3]

Her yıl, Berat gecesinde, o yılda olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban, öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçlu iken arz edilmesini isterim.) [Nesai]