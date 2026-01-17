Bugün kar yağacak mı? 17 Ocak İstanbul’da kar beklentisi sonrası uyarılar yapıldı

Son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre bugün İstanbul'da karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor. Milyonlarca kişi ise bugün kar saat kaçta yağacak araştırmasına başladı.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 17 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞDI MI, NEREYE YAĞDI?

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı görüldü.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.