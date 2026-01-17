Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Bugün kar yağacak mı? 17 Ocak İstanbul’da kar beklentisi sonrası uyarılar yapıldı

İstanbul Valiliği, hafta sonu kentte karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Uyarıların ardından bugün kar yağacak mı merak edilirken gözler İstanbul'da bugünün hava durumuna çevrildi.

Bugün kar yağacak mı? 17 Ocak İstanbul’da kar beklentisi sonrası uyarılar yapıldı
17.01.2026
saat ikonu 09:33
17.01.2026
saat ikonu 09:33

Son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre bugün İstanbul'da karla karışık yağmur beklentisi bulunuyor. Milyonlarca kişi ise bugün kar saat kaçta yağacak araştırmasına başladı.

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI 17 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul'da cumartesi günü havanın parçalı çok bulutlu, genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olmasının beklendiği belirtildi.

Bugün kar yağacak mı? 17 Ocak İstanbul’da kar beklentisi sonrası uyarılar yapıldı

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR YAĞDI MI, NEREYE YAĞDI?

İstanbul'un bazı ilçelerinde ve Ankara'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda Silivri, Çatalca ve Başakşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan sulu kar yağışı görüldü.

Bugün kar yağacak mı? 17 Ocak İstanbul’da kar beklentisi sonrası uyarılar yapıldı

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur aralıklarla etkisini sürdüyor.

Maltepe'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ise çatıları ve arabaların üzerini beyaza bürüdü.

