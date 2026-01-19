Menü Kapat
TGRT Haber
 Hüseyin Bahcivan

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 19 Ocak İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Bugün İstanbul'da kuryelere yasak mı geldi sorusu kar yağışının ardından gündeme geldi. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul genelinde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı akşam saatlerine kadar devam edecek. Karla karışık yağmur şeklinde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 19 Ocak İstanbul Valiliği açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
09:33
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
09:33

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı soruları gündem oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi. Bu süreçte Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiği açıklandı. MGM tarafından yapılan açıklamaların ve İstanbul'da devam eden karla karışık yağmurun ardından ise valilik açıklama yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da kuryelere yasak mı geldi sorusu gündem oldu.

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 19 Ocak İstanbul Valiliği açıklama yaptı

BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU, YASAK MI 19 OCAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) ikinci bir duyuruya kadar saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda bugün restoran kuryeleri ve kargo kuryeleri hizmet veremeyecek.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. Bir talimata kadar yasaklanmıştır.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR."

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 19 Ocak İstanbul Valiliği açıklama yaptı

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 OCAK

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.00'a kadar karla karışık yağmur devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba gününde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 19 Ocak İstanbul Valiliği açıklama yaptı
#Yaşam
