Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı? 19 Ocak İstanbul Valiliği açıklama yaptı

Bugün kuryeler çalışıyor mu, yasak mı soruları gündem oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkisi altına girdiği belirtildi. Bu süreçte Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülmesinin beklendiği açıklandı. MGM tarafından yapılan açıklamaların ve İstanbul'da devam eden karla karışık yağmurun ardından ise valilik açıklama yaptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da kuryelere yasak mı geldi sorusu gündem oldu.

BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU, YASAK MI 19 OCAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) ikinci bir duyuruya kadar saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığı belirtildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda bugün restoran kuryeleri ve kargo kuryeleri hizmet veremeyecek.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. Bir talimata kadar yasaklanmıştır.



KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR."

İSTANBUL HAVA DURUMU 19 OCAK

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre İstanbul'da 19 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.00'a kadar karla karışık yağmur devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı yerini yağmura bırakacak. 21 Ocak 2026 Çarşamba gününde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. MGM tarafından paylaşılan İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporu şöyle: