23 Nisan’da marketler açık mı, marketler faaliyet gösteriyor mu sorusu, o gün alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zincir marketlerin çalışma durumları dini bayram günlerinde değişiklik gösterebiliyor. Milli bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim’de ise marketler hizmet vermeyi sürdürüyor. Peki, 23 Nisan’da A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros açık mı kapalı mı?

HABERİN ÖZETİ Bugün marketler açık olacak mı? 23 Nisan marke çalışma saatleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor ve genel olarak hizmet verecekleri belirtiliyor. 23 Nisan'da marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmayacak ve Migros, Carrefour, BİM, A101 ve ŞOK açık olacak. BİM marketler hafta içi her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü 10.00 - 22.00 saatleri arasında açık. A101 marketler hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 21.30 saatleri arasında açık. Migros marketler hafta içi her gün 08.30 veya 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet veriyor; AVM içindeki şubeler ise genellikle 10:00 - 22:00 arası açık.

23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?

23 Nisan Perşembe gününe denk düşüyor. 23 Nisan tarihinde marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmayacak. Migros, Carrefour, BİM, A101 ve ŞOK açık olacak.

BİM

BİM marketlerin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’e kadar hizmet sunmaya devam eder.

CARREFOUR

CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah saat 10.00’da açılır. Akşam saatlerinde ise 22.00’ye kadar alışveriş imkânı sunar. Ayrıca AVM içerisinde bulunan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açık olur.

A101 MARKET

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet günleri ve saatleri; resmî tatil, dini bayram, idari izin, mücbir neden, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bulunduğu bölge gibi sebeplerle farklılık gösterebilir.

MİGROS

Migros marketlerin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’e kadar hizmet vermeyi sürdürür. Migros mağazaları öğle arası tatili uygulamaz. Ayrıca alışveriş merkezleri içinde bulunan Migros şubelerinin çalışma saatleri AVM düzenine göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verir.