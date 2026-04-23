Bugün marketler açık olacak mı? 23 Nisan marke çalışma saatleri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
23 Nisan’da marketler açık mı, marketler faaliyet gösteriyor mu sorusu, o gün alışveriş yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Zincir marketlerin çalışma durumları dini bayram günlerinde değişiklik gösterebiliyor. Milli bayramlar arasında yer alan 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim’de ise marketler hizmet vermeyi sürdürüyor. Peki, 23 Nisan’da A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros açık mı kapalı mı?
23 NİSAN MARKETLER AÇIK MI?
23 Nisan Perşembe gününe denk düşüyor. 23 Nisan tarihinde marketlerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmayacak. Migros, Carrefour, BİM, A101 ve ŞOK açık olacak.
BİM
BİM marketlerin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’e kadar hizmet sunmaya devam eder.
CARREFOUR
CarrefourSA marketleri haftanın 7 günü boyunca sabah saat 10.00’da açılır. Akşam saatlerinde ise 22.00’ye kadar alışveriş imkânı sunar. Ayrıca AVM içerisinde bulunan mağazalar ise 10:00 - 22:00 saatleri arasında açık olur.
A101 MARKET
Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30
Hizmet günleri ve saatleri; resmî tatil, dini bayram, idari izin, mücbir neden, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bulunduğu bölge gibi sebeplerle farklılık gösterebilir.
MİGROS
Migros marketlerin çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’e kadar hizmet vermeyi sürdürür. Migros mağazaları öğle arası tatili uygulamaz. Ayrıca alışveriş merkezleri içinde bulunan Migros şubelerinin çalışma saatleri AVM düzenine göre değişiklik göstermekle birlikte, genellikle 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verir.