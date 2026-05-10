Türkiye genelinde milyonlarca aday için 2026 sınav takviminin en yoğun hafta sonlarından biri yaşanıyor. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günlerini kapsayan bu süreçte hem merkezi sınav sistemleri hem de uzaktan eğitim veren kurumların dönem sonu değerlendirmeleri eş zamanlı şekilde uygulanacak. Özellikle yılın ilk ALES/1 2026 oturumu ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının aynı tarihlere denk gelmesi, hafta sonundaki yoğunluğu ve heyecanı daha da artıracak.

HABERİN ÖZETİ Bugün ne sınavı var hangi sınav yapılıyor? Sınavım saat kaçta? Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı 2026 sınav takviminin en yoğun hafta sonlarından biri yaşanıyor. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günlerinde merkezi ve uzaktan eğitim kurumlarının sınavları eş zamanlı uygulanacak. ALES/1 2026 oturumu 10 Mayıs Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 100 soru için 150 dakika süre verilecek. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları da aynı hafta sonunda yapılacak. AÖF final oturumları sabah 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00'te başlayacak. ATA AÖF oturumları Cumartesi ve Pazar günlerine yayılacak.

ALES SINAVI SAAT KAÇTA?

ALES/1 2026, 2026 yılının ilk oturumu kapsamında 10 Mayıs Pazar günü uygulanacak. Akademik kariyer yapmak ya da yüksek lisans eğitimine başlamak isteyen adayların katılım sağladığı bu önemli sınav saat 10.15’te başlayacak. Adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek ve bu sorular için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak. ÖSYM’nin “15 dakika kuralı” kapsamında saat 10.00’dan sonra adayların sınav binalarına giriş yapmasına izin verilmeyecek.

AÖF VE ATA AÖF FİNAL SINAVLARI BUGÜN MÜ?

Açık öğretim fakültelerinde eğitim gören binlerce öğrenci için dönemin son aşaması olan final (dönem sonu) sınavları bu hafta sonunda gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final oturumları 9 Mayıs Cumartesi ile 10 Mayıs Pazar günlerine yayıldı.

AÖF Oturumları: Sabah oturumları saat 09.30’da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00’te başlayacak.

ATA AÖF Oturumları: Birinci oturum Cumartesi günü, ikinci ve üçüncü oturumlar ise Pazar günü belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.