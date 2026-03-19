Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? Bugün (19 Mart) bankalar, marketler, sağlık ocakları, eczaneler, noterler. hastaneler ve PTT açık mı, kapalı mı?

19 Mart Perşembe günü kamu kurumlarının ve diğer işletmelerin çalışma durumu merak ediliyor. Ramazan Bayramı boyunca eğitim kurumları, sağlık kurumları ve eğitim kurumları kapalı olacak. Kamu kurumlarında işlemlerini yapmak isteyenler ise çalışma saatlerine göre hareket edecek. Bayram tatili boyunca bankalar, marketler, sağlık ocakları, eczaneler, noterler, hastaneler ve PTT kapalı olacak. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam ederken sağlık ocakları ise tam gün kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken kamu bankaları ve özel bankalar benzer şekilde bayram boyunca kapalı olacak. Havale, EFT, Fast gibi işlemler, mobil bankacılık üzerinden yapılabilecek. 23 Mart Pazartesi günü kurumlar, bayram dönüşü normal çalışma düzenine dönecek. Peki Arefe günü yarım gün mü, resmi tatil mi? Bugün bankalar, sağlık ocakları, eczaneler, noterler, hastane ve PTT açık mı, çalışıyor mu? İşte, kurumların çalışma bilgisi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 10:34

’na kısa bir zaman kala resmi kurumlarda hareketlilik yaşanıyor. Bayram tatili boyunca belediyeler, nüfus müdürlükleri, valilikler, muhtarlıklar, kargo firmaları, , borsa, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocağı), hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbet sistemine uygun olarak bayramda çalışmaya devam edecek. Dini bayram günlerinden bir gün öncesi olduğundan gözler 19 Mart Perşembe gününe çevrildi. Okullar ara tatil olduğundan öğrenciler, bu yıl ek olarak tatil yapamayacak. Dershaneler, sürücü kursu eğitimleri, belediyelerin eğitim kursları ve diğer birçok eğitim kurumu da benzer şekilde tatil boyunca kapalı olacak. Marketler ise bayramın ilk günü genellikle kapalı olurken iki ve üçüncü günü normal çalışma saatlerinde çalışıyor. Peki Arefe günü mi, yarım gün mü? İşte, özel ve resmi kurumların çalışma bilgisi….

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Ramazan Bayramı tatili boyunca birçok resmi ve özel kurum kapalı olacak; Arefe günü (19 Mart) öğleden sonra başlayacak tatilde ise bankalar, PTT ve sağlık ocakları öğlene kadar hizmet verecek, acil servisler ve nöbetçi eczaneler ise bayram süresince açık kalacak.
Arefe günü (19 Mart) tam gün resmi tatil olmayıp, öğleden sonra başlayacak tatille kamu kurumları saat 13.00’a kadar hizmet verecek.
Bankalar, Borsa İstanbul, PTT ve noterler Arefe günü öğleden sonra kapalı olacak.
Sağlık ocakları Arefe günü öğleye kadar çalışırken, hastanelerin acil servisleri bayram boyunca açık kalacak, diğer bölümler kapalı olacak.
Eczaneler Arefe günü öğleye kadar hizmet verecek, bayramda ise nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.
Marketler Arefe günü tam gün açık olacak, bayramın ilk günü genellikle kapalı olup diğer günler normal saatlerinde çalışacak.
Belediyeler, nüfus müdürlükleri, valilikler, muhtarlıklar ve kargo firmaları gibi resmi kurumlar bayram tatili boyunca kapalı olacak.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
BUGÜN (19 MART) RESMİ TATİL Mİ?

Dini bayram günlerinden bir gün öncesi arefe günü olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının son günü olan 19 Mart, mevzuatta yer alan bilgiye göre tam gün resmi tatil olmayacak. Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlayacak.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesindeki gün arefe gün olduğundan yarım gün kabul edilir. Kamu kurum ve kuruluşları yarım gün vatandaşlara hizmet vermeye devam eder. Genel olarak kurumlarda öğlen saat 13.00’a kadar çalışmaya devam edecek ve ardından tatil başlayacak.

19 MART BANKALAR VE BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mart arefe günü olduğundan öğleden sonra tatil başlayacak. Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Finansbank, ING Bank, Garanti Bankası, Anadolubank, Denizbank gibi özel bankalar öğleden sonra kapalı olacak. Benzer şekilde kamu bankalarından olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’da öğleden sonra hizmet vermeyecek. Bankaların çalışma durumuna göre hareket eden Borsa İstanbul’da yarım gün olacak.

YARIN ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık kurumlarından olan eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin, arefe gününde çalışma durumu yakından takip ediliyor. Eczaneler arefe günü öğleye kadar hizmet vermeye devam edecek. Benzer şekilde sağlık ocakları veya diğer bir ifadeyle aile sağlığı merkezleri de öğleye kadar çalışacak. Hastanelerin acil servisleri bayram ve arefe gününde normal çalışma düzeninde açık olacak. Acil servislerin dışındaki birimler ise öğleden sonra kapalı olacak.

19 MART MARKET, NOTER VE PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

Özellikle BİM, A101, ŞOK market gibi zincir marketler sadece bayramın 1. günü kapalı oluyor. Normal marketlerin çalışma günleri ve saatleri farklılık gösterebiliyor. 19 Mart arefe günü noterler ve PTT ise yarım gün açık olacak. Marketler ise arefe gününde tam gün hizmet vermeye devam edecek.

ETİKETLER
#bankalar
#resmi tatil
#ramazan bayramı
#arefe günü
#Sağlık Kurumları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.