Bugün Tv'de neler var? 4 Nisan 2026 yayın akışı!

4 Nisan 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Gün boyunca ekran başında vakit geçirmek isteyen seyirciler, kanalların program listelerini yakından takip etmeye başladı. Özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve programlar büyük ilgi gördü. Arama motorlarında ‘Bu akşam TV’de hangi diziler var?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İzleyiciler favori yapımlarını kaçırmamak için yayın akışını kontrol ederken, prime time kuşağındaki rekabet de dikkat çekti. İşte 4 Nisan 2026 Cumartesi yayın akışı!
HABERİN ÖZETİ
Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının dizi, film, haber ve özel programları yayınlanacak.
TGRT HABER YAYIN AKIŞI
06:00 – Hafta Sonu Haber
08:00 – Seda Akbay İle Gün Başlıyor
10:30 – Arzu Budak İle Sanatın Kalbi
11:00 – Hafta Sonu Haber
11:45 - Hayatın İçinden
12:00 – Hafta Sonu Haber
12:45 – Hayatın İçinden
13:00 – Hafta Sonu Haber
13:30 – Doğa ve Biz
14:00 – Hafta Sonu Haber
14:45 - Hayatın İçinden
15:00 – Hafta Sonu Haber
15:45 - Hayatın İçinden
16:00 – Hafta Sonu Haber
16:30 – Doğa ve Biz
17:00 – Hafta Sonu Haber
17:45 – Hayatın İçinden
18:00 – Akşam Gündemi
18:45 – Hayatın İçinden
19:00 – Akşam Gündemi
19:30 – Hayatın İçinden
19:45 – Ferhat Ünlü İle Hafta Sonu Ana Haber
21:00 – Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 – Yedi Numara
06:00 – Beni Böyle Sev
08:40 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:40 – Yaşam Başka Yerde
12:00 – Cennetin Çocukları
14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 – Cennetin Çocukları
04:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Küçük Ağa
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda’nın Mutfağı
14:00 – Arka Sokaklar
16:15 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 – The Traitors Türkiye
03:00 – Müzik Arası
04:15 - Zalim İstanbul
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Keloğlan Aramızda
10:00 - Cumartesi Sürprizi
13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
14:30 - Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan
02:00 – Kızılcık Şerbeti
05:00 – Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Sefirin Kızı
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema
02:30 - Sefirin Kızı
05:00 - Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – Atv’de Hafta Sonu
10:00 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema
12:20 – A.B.İ.
16:10 – Gölge Avı / Yabancı Sinema
19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)
20:00 – Bergen / Yerli Sinema
23:20 – Kasırga Avcısı / Yabancı Sinema
01:15 - Kasırga Avcısı / Yabancı Sinema
02:45 – Can Borcu
05:30 – Aile Saadeti
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 - Oynat Bakalım
08:30 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
16:30 – Survivor Panaroma / Canlı
20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
00:15 – Survivor Ekstra / Canlı
01:30 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 – Gazete Magazin
04:00 – Gençlik Rüzgarı
04:45 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:00 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 – Memet Özer ile Mutfakta
12:15 – Kamera Arkası
12:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 – Yeraltı
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu