HABERİN ÖZETİ Bugün Tv'de neler var? 4 Nisan 2026 yayın akışı! 4 Nisan 2026 Cumartesi gününün televizyon yayın akışları merak ediliyor. 4 Nisan 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı izleyenler tarafından merak edildi. Arama motorlarında 'Bu akşam TV'de hangi diziler var?' sorusu merakla soruluyor. TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV 8, NOW TV kanallarının dizi, film, haber ve özel programları yayınlanacak. Haberde TGRT Haber, TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8 ve NOW TV'nin yayın akışları listelendi.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

TGRT HABER YAYIN AKIŞI

06:00 – Hafta Sonu Haber

08:00 – Seda Akbay İle Gün Başlıyor

10:30 – Arzu Budak İle Sanatın Kalbi

11:00 – Hafta Sonu Haber

11:45 - Hayatın İçinden

12:00 – Hafta Sonu Haber

12:45 – Hayatın İçinden

13:00 – Hafta Sonu Haber

13:30 – Doğa ve Biz

14:00 – Hafta Sonu Haber

14:45 - Hayatın İçinden

15:00 – Hafta Sonu Haber

15:45 - Hayatın İçinden

16:00 – Hafta Sonu Haber

16:30 – Doğa ve Biz

17:00 – Hafta Sonu Haber

17:45 – Hayatın İçinden

18:00 – Akşam Gündemi

18:45 – Hayatın İçinden

19:00 – Akşam Gündemi

19:30 – Hayatın İçinden

19:45 – Ferhat Ünlü İle Hafta Sonu Ana Haber

21:00 – Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 – Yedi Numara

06:00 – Beni Böyle Sev

08:40 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:40 – Yaşam Başka Yerde

12:00 – Cennetin Çocukları

14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:50 – Cennetin Çocukları

04:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda’nın Mutfağı

14:00 – Arka Sokaklar

16:15 – Eşref Rüya

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güller ve Günahlar

00:15 – The Traitors Türkiye

03:00 – Müzik Arası

04:15 - Zalim İstanbul

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Keloğlan Aramızda

10:00 - Cumartesi Sürprizi

13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

14:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

02:00 – Kızılcık Şerbeti

05:00 – Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Sefirin Kızı

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

14:00 - Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

22:30 – Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı/ Sinema

02:30 - Sefirin Kızı

05:00 - Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – Atv’de Hafta Sonu

10:00 – Görevimiz Tatil / Yerli Sinema

12:20 – A.B.İ.

16:10 – Gölge Avı / Yabancı Sinema

19:00 – ATV Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bergen / Yerli Sinema

23:20 – Kasırga Avcısı / Yabancı Sinema

01:15 - Kasırga Avcısı / Yabancı Sinema

02:45 – Can Borcu

05:30 – Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 - Oynat Bakalım

08:30 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

16:30 – Survivor Panaroma / Canlı

20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

00:15 – Survivor Ekstra / Canlı

01:30 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

02:45 – Gazete Magazin

04:00 – Gençlik Rüzgarı

04:45 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular Ramazan

NOW YAYIN AKIŞI