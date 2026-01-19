Menü Kapat
Bugün üniversiteler tatil mi? 19 Ocak İstanbul üniversitelerde ders durumu

Bugün üniversiteler tatil mi sorusu kar yağışının etkisini artırmasının ardından gündeme geldi. İstanbul, Kocaeli, Bursa başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı görülüyor. MGM tarafından aktarılan bilgilere göre kar yağışı bugün akşam saatlerine kadar devam edecek. Kar yağışının giderek etkisini artırması üzerine üniversite öğrenciler YÖK'ten gelecek açıklamayı beklemeye başladı. Peki 19 Ocak üniversiteler tatil mi? İşte üniversitelerde bugün ders durumu...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 09:16

Bugün tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İstanbul genelinde gece yarısı başlayan sabahın ilk saatleriyle birlikte karla karışık yağmur olarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre kar yağışları bugün saat 18.00'e kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise İstanbul genelinde 0 ila 4 derece arasında olması bekleniyor. Kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi nedeniyle öğrenciler tarafından bugün üniversiteler tatil mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 19 OCAK?

İstanbul Valiliği tarafından üniversitelerin 19 Ocak 2026 Pazartesi günü tatil olacağına dair bir karar alınmadı. Valilikten yapılan son açıklamada vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Yükseköğretim Kurulu (ÖK) tarafından ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul veya başka bir ilde üniversitelerin tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerde eğitime ara verilmesi veya uzaktan eğitime geçilmesi gibi kararlar rektörlükler tarafından alınıyor. Bu kapsamda öğrencilerin rektörlükleri tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerekiyor. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü üniversitelerde derslerin durumu üniversiteden, üniversiteye değişiklik gösteriyor.

İSTANBUL, ANKARA'DA BUGÜN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 19 OCAK?

İstanbul genelinde başlayan kar yağışı nedeniyle üniversitelerde eğitim durumu değişiklik gösterebiliyor. Öğrencilerin okudukları üniversitelerin rektörlüklerinden yapılacak açıklamaları takip etmeleri gerekiyor. Ankara'da ise MGM tarafından aktarılan bilgilere göre kar yağışı bulunmuyor. Ankara'da gün içerisinde havanın çok bulutlu olacağı ve sıcaklıkların -6 ila 1 derece arasında seyredeceği belirtiliyor.

