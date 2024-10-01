Bunu erkekler değil kadınlar yapar! Yıllardır gelir kapısı oldu, çamurla 6 çocuk büyüttü

01 Ekim 2024 09:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:00

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Sevim Arkoç, 30 yıldır elleriyle yoğurduğu tandırları gelir kapısı haline getirdi. Sevim Karakoç tandır işiyle eşine destek oluyor. Mesleği halasından öğrendiğini söyleyen Arkoç geçimini sürdürürek 6 çocuk büyüttüğünü söyledi.

Yaklaşık bin yıldır Anadolu’da ekmek, yufka, börek pişirmek için kullanılan tandırlar bölge halkı için gelir kapısı oluyor. Sivas​'ın Altınyayla ilçesinde ikamet eden 55 yaşındaki Sevim Arkoç eşine destek olmak için kendi elleriyle tandır yapıyor ve geçimini sağlıyor. Gençlere tavsiyelerde bulunan Arkoç, mesleği halasından öğrendiğini, bu işi erkeklerin değil aslında kadınların yaptığını vurguladı.

BİR TANESİNİN YAPIMI 2 HAFTAYI BULUYOR

Altınyayla ilçesinde Deliilyas Beldesi'ne bağlı Gazi Osman Paşa Mahallesinde yaşayan Arkoç, halasından öğrendiği tandır yapımını, evlendiğinde eşine destek olmak için sürdürdü. Arkoç, eşinin dağlardan çıkartıp getirdiği özel toprağı üç gün boyunca yoğurup, samanla harmanlayarak tandıra dönüştürüyor. Arkoç, ''3 gün yoğuruyor 3 gün bekletiyorum. Bir tanesinin tamamlanması yaklaşık 2 haftayı aşıyor. Yapımı çok emek istiyor. Bu tandırlar benim bebeğim gibi oldu. Düzgün kullanılırsa 10 yıl ömrü olur. Ben bu tandırlarla hem eşime hem evime destek oldum. 6 çocuk büyüttüm.'' dedi.

''BUNU ERKEKLER DEĞİL KADINLAR YAPAR''

Zahmetli olduğu için genelde erkeklerin bu işi yaptığını belirten Arkoç, kendisinden yardım isteyen herkese el uzattığını ifade edip, ''Tandır yapıyorum. Ekmek, katmer, börek, yufka yaparız. Tandır eskinin fırınıdır. Eşim dağa gidip bana toprak getiriyor. Toprağı eliyorum. Eledikten sonra toprağın içine saman katıp 3 gün yoğuruyorum. Üstünü kapatıp 3 gün bekliyorum. Sonra yapmaya başlıyorum. Tandır yapmaya 30 yıl önce başladım. Halam öğretmişti. Ben de ondan öğrendim yaptım. Bunu erkekler değil kadınlar yapar. Tandır bize geçim kaynağı oldu.'' dedi.

GENÇLERE TAVSİYE

Arkoç, eşine destek olmak için bu mesleği yaptığını vurgulayarak, ''Tandır yaparak 6 çocuk büyüttüm. Şimdi gençlere söylüyorum hemen küçücük bir şeyde ayrılmasınlar. Biraz zorluk çeksinler. Ben çok çektim. Zorluk görmeden iyi olmuyor. Biraz sabır edersen iyiye ulaşıyorsun. Tandırlarım her yerden isteniyor. Almak için her yerden geliyorlar. Hazırlar var ama bu el emeği. Hazırları alanlar bir sene kullanıyor diğer sene bana geliyorlar. Tertipli düzgün kullanılırsa 10 yıl ömrü var. Bir tanesinin yapımı iki haftayı geçiyor. Bin bir zahmetle yapıyoruz. Bunlar artık benim bebeği gibi oldu. Ben böyle olacağını hep düşünürdüm çünkü çok emek verip kaliteli iş yapıyorum. Başkaları da bazen yapıyor ama benden yardım istiyorlar. Yardım isteyen herkese yardım ediyorum herkes kendi rızkını yer.'' şeklinde konuştu.