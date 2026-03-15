'Bunu nasıl akıl etmişler' dedirtiyor! Tamamen tesadüf eseri ortaya çıkan ve dünyayı değiştiren en ilginç buluşlar

PENİSİLİN: DAĞINIK BİR MASANIN İNSANLIĞA ARMAĞANI

Tıp tarihinin açık ara en büyük buluşu olan ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran ilk antibiyotik, tamamen pasaklı bir çalışma masasının eseridir. 1928 yılında İskoç bakteriyolog Alexander Fleming, laboratuvarını temizlemeden ve petri kaplarını (içinde bakteri ürettiği cam kaplar) açık bırakarak uzun bir tatile çıkar.

Tatilden döndüğünde, kaplardan birinin üzerinde yeşil bir küf (Penicillium notatum) tabakası oluştuğunu ve küfün etrafındaki tüm zararlı bakterilerin öldüğünü fark eder. Küf mantarı, bakterileri yok eden doğal bir zehir salgılamıştır. Eğer Fleming tatilden önce masasını temizleyip o kapları yıkasaydı, enfeksiyonlardan ölümler belki de on yıllar boyunca devam edecekti. Dağınıklık, bu kez dünyayı kurtarmıştı.