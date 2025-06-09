Burak Koçak her yerde aranıyor! Okula diye çıktı, bir daha geri dönmedi

Bursa'da evden okula çıkmak için ayrılan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 4 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, havadan, karadan ve su altından her yerde bir iz arıyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden ayrıldı.

Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'na giden Koçak’ın, mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula ulaşmadığını fark eden ailesi, akşam eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı.

ÇANTASI BULUNDU

Arama sırasında, Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada Burak’a ait okul çantasını buldular ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdiler.

100'Ü AŞKIN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

İhbarla birlikte bölgeye gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı. Bayramın ilk günü 50 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, ikinci gün aramalar AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER gibi ekiplerden 100’ü aşkın personel, arama köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık ve dağlık alanda devam etti.