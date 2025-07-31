Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Buraya tatil için gelen geri dönüyor! 8 gündür aynı çile

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatile gelenler 8 gündür susuzluk çilesi çekiyor. Tatil yapmak için yazlıklarına gelenlerin birçoğu evine dönmek zorunda kalırken, bölge halkı da isyan bayrağı çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Buraya tatil için gelen geri dönüyor! 8 gündür aynı çile
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 11:28

'ın ilçesine tatil için gelenler hayatının şokunu yaşadı. Günlerdir suların olmadığı ilçede vatandaşlar isyan bayraklarını çekti. 8 gündür musluklardan tek damla suyun akmadığını belirten vatandaşlar, evlerine bidonlarla su taşımaya başladı. Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrıldı.

Buraya tatil için gelen geri dönüyor! 8 gündür aynı çile

"KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"Dereağzı Mahallesi burası. Arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken, bazı yerleri unutulmuş gibi.

Buraya tatil için gelen geri dönüyor! 8 gündür aynı çile

Hiçbir yetkili çıkıp da nedenini açıklamıyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz, tankerlerden su doldurup idare ediyoruz. TESKİ'nin Süleymanpaşa'da yaptığı seferberliği burada da görmek istiyoruz. Burası kendi haline terk edildi."

Buraya tatil için gelen geri dönüyor! 8 gündür aynı çile
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelen su faturasıyla şoke oldu! 'Havuzum olsa böyle bir fatura gelmezdi'
Sazlıdere Havzası'ndaki konut inşaatları su krizine mi neden olacak? DMM'den açıklama var
ETİKETLER
#kuraklık
#tekirdağ
#marmaraereğlisi
#su kesintis
#Su Krizi
#Arıtma Tesisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.