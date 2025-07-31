Buraya tatil için gelen geri dönüyor! 8 gündür aynı çile

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine tatil için gelenler hayatının şokunu yaşadı. Günlerdir suların olmadığı ilçede vatandaşlar isyan bayraklarını çekti. 8 gündür musluklardan tek damla suyun akmadığını belirten vatandaşlar, evlerine bidonlarla su taşımaya başladı. Suyun uzun süre verilmemesi nedeniyle bazı yazlıkçılar bölgeden ayrıldı.

"KENDİ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Canan Başıbüyük, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"Dereağzı Mahallesi burası. Arıtma tesislerinin hemen dibindeyiz. Yaklaşık 8 gündür suyumuz akmıyor. O kadar tanker geliyor ama biz bir damla bile su göremedik. Evlerimiz biraz yüksekte diye su bize çıkmıyor dediler. Mahallenin bazı bölümlerine su verilirken, bazı yerleri unutulmuş gibi.

Hiçbir yetkili çıkıp da nedenini açıklamıyor. Kendi başımızın çaresine bakıyoruz, tankerlerden su doldurup idare ediyoruz. TESKİ'nin Süleymanpaşa'da yaptığı seferberliği burada da görmek istiyoruz. Burası kendi haline terk edildi."