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 | Yusuf Özgür Bülbül

Burdur'da arazi yangını: Köylüler imece usulüyle söndürdü!

Burdur'da çıkan arazi yangını köylülerin imece usulü çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 6 dönüm arazinin yandığı öğrenildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.07.2025
saat ikonu 22:11
|
GÜNCELLEME:
06.07.2025
saat ikonu 22:14

'un ilçesi Büyükyaka köyünde çıkan arazi yangını, köylülerin traktörleriyle imece usulü müdahale etmesi sonucu diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

TANKERLERLE ALANA AKIN ETTİLER

Yangın, öğle saatlerinde Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy ovasında yol kenarında bulunan ekin ekili arazide yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, traktörleri ve su tankerleriyle hızla yangın alanına giderek söndürme çalışmalarına başladı.

Burdur'da arazi yangını: Köylüler imece usulüyle söndürdü!

6 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Bazı köylüler tankerlerdeki suyla yangına müdahale ederken, bazıları ise yanan alanın çevresini sürerek alevlerin diğer ekin tarlalarına ulaşmasını engelledi. Köylülerin yaklaşık 25 traktör ve 1 greyder ile özverili müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken 6 dönüm arazinin yandığı öğrenildi.

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ETİKETLER
#burdur
#Yeşilova
#Arazı Yangını
#Böcek Cebıolu
#İmece
#Köylüler
#Yaşam
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