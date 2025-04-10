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 | Bengül Arıca

Burdur'da polisi alarma geçiren olay! Av tüfeğiyle dehşet saçtı

Burdur’da gece saatlerinde silah seslerini duyanlar korku dolu anlar yaşadı. Evinde ailesi ile tartıştıktan sonra eline aldığı av tüfeğiyle sokakta rastgele ateş açan alkollü Kazım K. polisi alarma geçirdi. Şüğheli polislerin yaklaşık 1 saat süren çabaları sonucunda ikna olarak silahını bıraktı.

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Burdur'da polisi alarma geçiren olay! Av tüfeğiyle dehşet saçtı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 07:32
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 07:38

Burdur'da alkollü bir kişinin sokakta rastgele ateş etmesi polisi alarma geçirdi. Gece 23.00 sıralarında merkez Değirmenler Mahallesi Değirmen Yokuşu Sokak’ta meydana gelen olayda alkollü olduğu öğrenilen 44 yaşındaki Kazım K. evde ailesi ile yaşadığı tartışma sonucunda eline aldığı av tüfeği ile sokakta rastgele havaya ateş açmaya başladı.

Burdur'da polisi alarma geçiren olay! Av tüfeğiyle dehşet saçtı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak alkollü şahsın silahını bırakması için ikna çabalarına başladı.

Burdur'da polisi alarma geçiren olay! Av tüfeğiyle dehşet saçtı

1 SAAT İKNA ETMEK İÇİN UĞRAŞTILAR

Müzakereci polislerin yaklaşık 1 saat süren çabalarının sonucunda ikna olan Kazım K. elindeki av tüfeğini bırakarak teslim oldu. Olayı endişeli şekilde takip eden mahalleli ise derin bir oh çekti.

Burdur'da polisi alarma geçiren olay! Av tüfeğiyle dehşet saçtı

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda evin bahçesinde 1 adet boş fişek kartuşu bulunurken Kazım K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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