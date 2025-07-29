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 | Özge Sönmez

Bursa yangınında büyük şüphe! Ormanı çakmakla ateşe verdi: O anlar kamerada

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahaleler devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir kişi son anda fark edildi. Bölgedeki ormanları çakmakla ateşe vermek isteyen şüpheli kalabalığın arasına girerek izini kaybettirdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 12:22

Bursa'nın Harmancık ilçesinde 4 gündür devam eden , havadan ve karadan mücadeleyle söndürülmeye çalışılıyor. Alevlerle gece boyunca mücadele eden vatandaşından ekibine kadar herkes enerjisini sonuna kadar kullandı. Ancak ekiplerin mücadelesine taş koymak ve alevlerin sönmesini istemeyen kişiler de ortaya çıkabiliyor.

KALABALIĞA DALDI, İZİNİ KAYBETTİRDİ

Çakmak köyü civarında alevlerle karşı direnen kişilerin arkasından bir kişinin yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi. ve vatandaşların geldiğini gören kişi, hızla koşarak kaçtı. Kovalamacanın yaşandığı anlarda kalabalığın arasına karışan kişi, izini kaybettirdi.
O anlara şahit olan itfaiye ekipleri de, "Yangına müdahale edip soğutma çalışmaları yaparken yolun karşısında bulunan ormanlık alanın içinde yoldan içer yaklaşık 150 metre mesafede ormanın alenen kundaklandığına şahit olduk. Benim önümde koşan çocuk net bir şekilde kaçan şahsı gördü. Ben STK gönüllülerinin giydiği reflektörlü yelek üzerinde olduğunu gördüm. Hemen müdahale edip söndürdük amaçları bence bu yangının Harmancık merkez ulaşmasıdır" dedi.

Bursa yangınında büyük şüphe! Ormanı çakmakla ateşe verdi: O anlar kamerada

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Polis ve jandarmanın yanısıra istihbarat birimleri 34 gov plakalı beyaz araçla beyaz gömlekli şahsın peşine düştü.
Öte yandan özel harekat ve sivil görevliler boşaltılan köyler, ormanlarda yeni provokasyonların önüne geçmek için devriye sayılarını arttırdı. Hem polis hem jandarma ekipleri, motorize timler girişlerin yasaklandığı ormanlarda 24 saat görev yaparak yeni kundaklamaların önüne geçmeye çalışıyor.

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ETİKETLER
#itfaiye
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#Harmancık
#Çakmak Köyü
#Yaşam
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