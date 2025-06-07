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 | Murat Makas

Bursa'da kaybolan Burak için tedirgin eden bekleyiş! Okuldaki barakada çantası bulundu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde iki gün önce okula gitmek üzere evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak için başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürdürülüyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 14:40

Orhaneli’ye bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Burak Koçak, 5 Haziran sabahı evden çıkarak okula gitmek üzere ayrıldı. Ancak mahalle meydanından kalkan okul servisine binmediği ve derse gitmediği anlaşılan Koçak'tan haber alamayan ailesi, akşam saatlerinde kayıp başvurusunda bulundu.

Bursa'da kaybolan Burak için tedirgin eden bekleyiş! Okuldaki barakada çantası bulundu

ÇANTASI BARAKADA BULUNDU

Aile tarafından yapılan aramada, Burak’ın okul çantası Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki bir barakada bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

94 PERSONEL, DRON VE EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARAMA YAPILIYOR

Bayramın birinci gününde 50 kişilik bir ekiple başlayan çalışmalar, ikinci günde AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, UMKE, MAG-AME, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER gibi birçok arama kurtarma biriminin katılımıyla sürdü. Toplam 94 arama-kurtarma personelinin görev aldığı çalışmalarda, 4 eğitimli köpek, 4 dron ve 16 araç da kullanılıyor. Aramalar ormanlık ve dağlık alanlarda yoğunlaştırıldı.

Bursa'da kaybolan Burak için tedirgin eden bekleyiş! Okuldaki barakada çantası bulundu

YETİM VE TEK ÇOCUK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kayıp gencin babası Bekir Koçak’ın bir süre önce hayatını kaybettiği, Burak’ın annesi Hanife Koçak ile birlikte yaşadığı ve ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi. Anne Hanife Koçak’ın ise umutla oğlunun bulunmasını beklediği öğrenildi. Ekipler, arama çalışmalarının sonuç alınıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

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ETİKETLER
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#Yaşam
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