Bursa'da 2 grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga: Yaralılar var!

Bursa'da iki grup arasında sopalı ve bıçaklı kavga çıktı. Olayda 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, şüpheli Soner A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre içerisinde sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Soner A. (30) ve arkadaşı İ.A. ile Taha A. (18), Sabahattin A. (49), Oğuzhan A. (20) ve Salih A. (20) arasında çıkan kavgada, Soner A. elindeki bıçakla Taha A.'yı bıçakladı. Sabahattin A., Oğuzhan A. ve Salih A. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Soner A. ile İ.A. olay yerinden kaçtı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli Soner A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.