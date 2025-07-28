Bursa'da acı olay! Yangın bölgesine yardıma giden baba oğul kaza yaptı

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde çıkan yangınları söndürmek için müdahaleler son sürat devam ediyor. Yangına destek olmak için çevre ilçelerden ve illerden birçok kişi çalışmalara katılmak için yollara çıkıyor.

SU TANKERİNE ÇARPTILAR

Bu çalışmalara katılmak için yola çıkan İsa A. ve oğlu gece saatlerinde yolda seyir halinde ilerleyen su tankerine çarptı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilden çevredekiler sayesinde kurtarılan baba oğula ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Baba ve oğul olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, hastaneye kaldırıldı.