Bursa’da eski sevgili dehşeti! Genç kızı kafede herkesin gözü önünde katletti

Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yaşanan olay kan dondurdu. Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut'a dehşeti yaşattı. Bulut'un girdiği kafeye girerek genç kızla tartışan cani yanında getirdiği silahla peş peşe ateş açtı. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

CANİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.