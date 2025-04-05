Bursa'da feci yangın: Biri bebek iki çocuk yaşamını yitirdi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki ağabeyi Efe hayatını kaybetti. 3 yaşındaki kardeşleri Enes yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 aylık Sevginur bebek ile 4 yaşındaki ağabeyi Efe, hayatını kaybetti. Olayda 3 yaşındaki Enes ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Çayır Mahallesi Çayır Sokak’taki bir evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ancak alevlerin arasından çıkarılan 3 aylık Sevginur bebek ve 4 yaşındaki abisi Efe D.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ailenin ortanca çocuğu Enes D. ise yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.