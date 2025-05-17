Bursa'da İnegöl’de apartman bahçesinde engerek yılanı paniği

Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerindeki apartmanın bahçesinde saat 10.00 sularında ortaya çıkan Kafkas burunlu engerek yılanını fark eden bina sakinleri, büyük korku yaşadı.

Yılanı gören vatandaşlar durumu hemen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Türkiye’de nadir görülen ve zehirli türler arasında yer alan engerek yılanını ilk kez gördükleri için şaşkınlık yaşadı. Ekipler, yılanı dikkatli bir şekilde özel bir file yardımıyla yakalayarak kontrollü şekilde doğaya, ormanlık alana bıraktı.

Yılanın apartman bahçesine nasıl geldiği bilinmezken, yetkililer vatandaşları bu tür durumlarda soğukkanlı olmaya ve profesyonel yardım almaya çağırdı.