Bursa'da kan donduran cinayet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa'da İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Yabancı uyruklu bir kişinin boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Kan donduran olay Bursa'da yaşandı. İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde akşam saatlerinde yol üzerinde bir kişiyi yerde hareketsiz yatarken gören vatandaş durumu 112 Acil Sağlık Hattı'na bildirdi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ!

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, yabancı uyruklu şahsın boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı..