Bursa'da korkunç kaza! 2 kız kardeş feci şekilde can verdi

Korkunç kaza Bursa'da meydana geldi. 35 yaşındaki Tuğba Akpınar idaresindeki otomobil ile 22 yaşındaki İsmail S. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Tuğba Akpınar ve kardeşi Seda Akpınar (28) araçta sıkıştı.

2 KARDEŞİN ACI ÖLÜMÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kardeşin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettikleri belirlendi.

Hafif yaralanan hafif ticari araç sürücüsü İsmail S. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ SÜRÜCÜSGÖZALTINA ALINDI

Tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iki kız kardeşin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.