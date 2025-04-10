Bursa'da korkunç olay! 14 yaşındaki çocuğu taciz edip işkence yaptılar

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen korkunç olayda lise öğrencisi Muhammet D. 4 kişi tarafından kaçırıldı. 14 yaşındaki çocuğu taciz edip işkence yapan saldırganlar daha sonra Muhammet D.'yi kaçırdıkları yere bıraktı. Kan donduran olay sonrası saldırganlar yakalandı. İşte korkunç olayın detayları...

Bursa'nın İznik ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Lise öğrencesi 14 yaşındaki Muhammet D. 4 kişi tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırıldı. Şehir eşkiyaları araçta kaçırdıkları çocuğun kıyafetlerini çıkarıp çocuğu taciz etmeye çalıştı. Arabanın içinde çığlık çığlığa bağıran çocuk şahısların araçtan inmesinin ardından giyinip kaçmaya çalıştı.

TEKME TOKAT DÖVÜP GÖLE ATTILAR

Saldırganlar yakaladıkları Muhammet D.'yi tekme tokat dövüp göle attı. Ayrıca çocuğun cep telefonunda kayıtlı olan kız arkadaşını da arayarak küfürler savurdu. Daha sonra işkence yaptıkları çocuğu hiçbir şey olmamış gibi araçla bindirdikleri yere bıraktı ve polisi ararsan evini biliyoruz şeklinde gözdağı vererek olay yerinden ayrıldı.

KORKUNÇ ANLARI BABASINA ANLATTI

Eve gelen çocuğunun yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden morluklar ve kızarıklıklar olduğunu farkeden baba Ramazan Demir oğluna ne olduğunu sorunca Muhammet D. babasına olanları anlattı. Bunun üzerine karakolun yolunu tutan baba şahıslardan şikayetçi oldu.

4 KİŞİ YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların olayda kullandığı hafif ticari aracın plakasına ulaşan ekipler olayda adı geçen 4 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şahıslardan 32 yaşında ki Kerim T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.