Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir medikal firmasının çalışanları, işletmede bir çanta buldu. Çalışanlar çantayı açıp baktıklarında içerisinde altın ve para olduğunu gördü. Çantayı bulan firma çalışanları çantayı Çarşı Polis Merkezi ekiplerine teslim ederken, ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bölgeden geçen araçların plakalarını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu çantanın sahibine ulaşıldı. İçerisinde 7 Cumhuriyet altını, 2 Reşat altını, altın zincir ve 82 bin 200 lira nakit para bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

HABERİN ÖZETİ Bursa’da milyonluk unutkanlık: Altın dolu çantasını kaybettiğini fark etmedi Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir medikal firması çalışanları tarafından bulunan ve içinde altın ile nakit para bulunan bir çanta, yapılan incelemeler sonucunda sahibine teslim edildi. Medikal firması çalışanları işletmede bir çanta buldu. Çantanın içinde 7 Cumhuriyet altını, 2 Reşat altını, altın zincir ve 82 bin 200 lira nakit para vardı. Çantayı bulan firma çalışanları, durumu Çarşı Polis Merkezi ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çantanın sahibine ulaştı. Çantanın sahibi, kaybettiğinin farkında olmadığını ve polis sayesinde çantasına kavuştuğunu belirtti.

“KAYBETTİĞİNİN HALA FARKINDA DEĞİLDİ”

Firma çalışanı Ayşe Er, çantayı fark edip muhafaza altına aldıklarını söyledi. Sahibinin ortaya çıkmaması üzerine çantayı alıp polis merkezine teslim ettiklerini söyleyen Er, şöyle konuştu:

"Medikal firmamıza bugün alışveriş için gelen bir teyzemiz koltuğun üzerinde çantasını unutmuş. Bunu da arkadaşım fark etti. Akşam üzerine kadar gelen olmadığı için çantayı açıp içerisindeki kutuları görünce doğrudan polise başvuruda bulunduk. Kamera kayıtlarından aracın plakasını tespit ettik. Plakadan sahibine ulaşıldı. Kaybettiğinin hala farkında değildi. Polislerin sayesinde fark etti ve almaya geldi. Çalışan arkadaşlarımız da ben de bu konularda duyarlıyız. Telefon kalıyor, çanta kalıyor. Ulaşabilirsek ulaşıyoruz. Ulaşamazsak kendileri gelip alabiliyorlar."