Bursa’da minarelerden yağmur duası okundu

Bursa İl Müftülüğü’nün organizesiyle, saat 20.30’da kentteki tüm camilerden eş zamanlı yağmur duası okundu. Merkezi ezan sistemi üzerinden yapılan uygulamada, minarelerden yükselen dua sesleri şehri adeta sardı. Yağışların mevsim normallerinin altında kalması, bu manevi buluşmayı tetikledi.

VATANDAŞLAR DUAYA EŞLİK ETTİ

Bursalılar, bu özel anlara evlerinden ya da camilerin çevresinden katılarak dualara iştirak etti. Kimi vatandaşlar cami avlularında toplanırken, kimi evlerinin balkonundan minarelerden gelen seslere kulak verdi. Şehirde birleşen dualar, kuraklığa karşı umut oldu.

KURAKLIĞA MANEVİ ÇÖZÜM

Mevsimin kurak geçmesiyle endişelenen Bursalılar, yağmur duasının ardından gökyüzüne umutla baktı. İl Müftülüğü, bu tür manevi uygulamaların devam edebileceğini belirtirken, vatandaşlar duaların bereket getirmesini diledi.