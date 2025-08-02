Bursa’da öğrenci yurdunda yangın çıktı: Ekipler seferber oldu

Bursa’da erkek öğrenci yurdunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

7 EKİP MÜDAHALE ETTİ

Yangın, olay yerine sevk edilen 7 itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.