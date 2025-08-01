Bursa'da patates pazarlığı kanlı bitti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde patates tarlasında pazarlık sırasında çıkan kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralı yakınları da hastane önünde birbirine girdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki patates tarlasında meydana geldi. Hikmet E. (50), ailesi ile birlikte tanımadığı Mustafa İ.'nin (55) tarlasına giderek patates alışverişi yapmak istedi. Taraflar arasında alışveriş pazarlığı sırasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yaklaşık 15 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgada yaralanan Hikmet E. (50), Mustafa İ. (55) ile oğulları Orhan İ. (23) ve Osman İ. (28) olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar acil serviste tedavi olurken, yaralı yakınları ise acil servis önünde kavga çıkardı. Acil servise çok sayıda ekip sevk edildi. Taraflar polis ekiplerince ayrılarak kavga sonlandırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.