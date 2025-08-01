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 | Yusuf Özgür Bülbül

Bursa'da patates pazarlığı kanlı bitti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir patates tarlasında alışveriş pazarlığı sırasında başlayan tartışma, kısa sürede yaklaşık 15 kişinin karıştığı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. 4 kişi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle olaylar yatıştırılırken, soruşturma başlatıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 00:02

Bursa'nın ilçesinde patates tarlasında pazarlık sırasında çıkan kavgada 4 kişi sonucu yaralandı. yakınları da hastane önünde birbirine girdi.

Bursa'da patates pazarlığı kanlı bitti!

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki patates tarlasında meydana geldi. Hikmet E. (50), ailesi ile birlikte tanımadığı Mustafa İ.'nin (55) tarlasına giderek patates alışverişi yapmak istedi. Taraflar arasında alışveriş pazarlığı sırasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada yaklaşık 15 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Bursa'da patates pazarlığı kanlı bitti!

Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı ayırdı. Kavgada yaralanan Hikmet E. (50), Mustafa İ. (55) ile oğulları Orhan İ. (23) ve Osman İ. (28) olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da patates pazarlığı kanlı bitti!

Yaralılar acil serviste tedavi olurken, yaralı yakınları ise acil servis önünde çıkardı. Acil servise çok sayıda ekip sevk edildi. Taraflar polis ekiplerince ayrılarak kavga sonlandırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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ETİKETLER
#yaralı
#kavga
#darp
#inegöl
#Patates_alışverişi
#Yaşam
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