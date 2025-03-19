Bursa’da tornavida ve tüfekli kanlı gece: CHP’li isim hayatını kaybetti

Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, can kaybıyla sonuçlandı. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan Ceyhun Avcı ve kahvehane işletmecisi Onur E. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ceyhun Avcı, elinde tornavida ile kahvehaneye girdiği sırada yaşanan gerginlik sonucu Onur E.'nin tüfekle ateş etmesiyle göğsünden ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırının ardından kaçan Onur E.’yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ceyhun Avcı

YEREL SEÇİMDE CHP'DEN ADAY OLMUŞTU

Hayatını kaybeden Ceyhun Avcı’nın 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Orhangazi Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi. Olay köyde ve ilçede büyük üzüntü yarattı.