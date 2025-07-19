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 | Murat Makas

Bursa'da yürekleri ağza getiren an! Savaş çıktı zannedip tekbir getirdiler

Bursa'da bir inşaat alanındaki vinç büyük gürültüyle yola devrildi. O anlar kameralara yansırken Suriyeli çalışanlar iddialara göre savaş çıktı zannetti. Yürekleri ağza getiren görüntüler ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:53

'nın ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 17.00 sıralarında inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan inşaat şirketine ait lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi yaptıkları operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da yürekleri ağza getiren an! Savaş çıktı zannedip tekbir getirdiler

TEKBİR GETİRDİLER

O anlar bir hem şantiyede çalışan bazı işçilerin hem de bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sağa doğru döndüğü sırada devrilen vincin bir işletmeyi teğet geçtiği ve olay yerinden geçen vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. Ayrıca binanın üzerinden yan yatan vincin binanın üst katlarında yıkıma sebep olduğu devrilme anında inşaat sahasında çalışan Suriyeli işçilerin savaş çıktı zannedip tekbir getirdikleri anlarda kameralara anbean yansıdı. Vincin kabin kısmında mahsur kalan operatörün kurtarılma anları da saniye saniye görüntülendi.

Bursa'da yürekleri ağza getiren an! Savaş çıktı zannedip tekbir getirdiler

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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