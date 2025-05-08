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 | Bengül Arıca

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! 3 çocuğunu öldüren cani babanın bıraktığı notlar ortaya çıktı

Bursa'da geçen yıl meydana gelen korkunç olayda Murat K. 3 çocuğunu evde öldürüp emniyete teslim olmuştu. Cani babanın çocuklarını öldürdüğü yere bıraktığı notlar ortaya çıktı. Murat K.'nın çocuklarını evde öldürdüğü yeri noktasal olarak belirttiği notlarının yanı sıra "Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira ata ata bozdular." yazılı notu da iddianamede yer aldı. İşte detaylar...

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Bursa'daki vahşette yeni gelişme! 3 çocuğunu öldüren cani babanın bıraktığı notlar ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 15:40

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir evde, 3 kardeşin cansız bedeni bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl 29 Mayıs'ta yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Korkunç cinayetlerin ardından Murat K. isimli kişi emniyete giderek 3 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri evde 3 yaşındaki Muhammet Ali, 6 yaşındaki Aslı ve 11 yaşındaki Zeynep K'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Korkunç olayın ardından tutuklanan cani baba Murat K. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

EVDEKİ NOTLAR İDDİANAMEDE

Evde yapılan incelemede, öldürülen çocukların yanında notlar bulunduğu belirtilen iddianamede, notların detaylarına yer verildi. Sanığın çocuklarını evde öldürdüğü yeri noktasal olarak belirttiği notlarının yanı sıra "Benim hiç psikolojik problemim yoktu. İftira ata ata bozdular." yazılı notu da iddianamede yer aldı.

Bursa'daki vahşette yeni gelişme! 3 çocuğunu öldüren cani babanın bıraktığı notlar ortaya çıktı

CANİ BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklu sanık Murat K, ifadesinde, ailevi sorunlar nedeniyle çocuklarını bir süre göremediğini iddia etti. Eşiyle boşanma aşamasında olduklarını belirten sanık, bir süre sonra eşinin rızasıyla çocukları alarak Erzurum'dan Bursa'ya döndüğünü, olay günü çocuklarıyla kahvaltı yaptıklarını ve olay anını hatırlamadığını ifade etti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

İddianamede, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin düzenlediği raporda Murat K'nin akıl hastalığının bulunmadığı, bu fiillere karşı cezai sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiği vurgulandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın "altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da geçen yıl mayıs ayında, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Bursa Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na giderek teslim olan Murat K, çocuklarını evinde öldürdüğünü söylemiş, Çamlıca Mahallesi Bağlar Caddesi'ndeki adrese giden polis, Muhammet Ali (3), Aslı (6) ve Zeynep K'nin (11) cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Üç kardeşin cenazesi, Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verilmişti.

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