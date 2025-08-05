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 | Bengül Arıca

Bursalı çiftçinin üretimi İtalyanları solladı! Avrupa'dan talep yağıyor!

Santa maria olarak bilinen armut çeşidinin hasadı başladı. Bursalı çiftçiler İtalyanlardan öğrendikleri armut çeşidinin üretiminde onları bile geride bıraktı. Avrupa'dan talep yağdığını belirten çiftçiler "İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 10:53

Avrupa armudu 'dan değil 'dan yiyor. Bursalı çiftçiler İtalyanlardan öğrendikleri santa maria armudunun üretiminde onları solladı. Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, geçen yıldan gelen küçük çaplı meyve kayıpları ve donun yol açtığı pas sorunu dışında önemli bir sıkıntı yaşanmadan hasadın sürdüğünü belirterek temmuzun son haftasında başlayan hasadın 20 gün daha süreceğini anlattı.

Bursalı çiftçinin üretimi İtalyanları solladı! Avrupa'dan talep yağıyor!

45 BİN TON ÜRETİM

Bu sezon geçen yıla göre kayıp yaşanacağını aktaran Dönmez, Gürsu Ovası'nda yaklaşık 45 bin ton tahmin ettiklerini kaydetti. Aşırı sıcak ve yağmur olması durumunda mevcutta yakaladıkları kalitede bozulma olabileceğine dikkati çeken Dönmez, "Evet birçok kişi, farklı üreticiler yağış bekliyor ama biz hasatta yağış istemeyiz. Havalar iyi gitsin ve 20 günde hasadı sorunsuz bitirelim istiyoruz" dedi.

Bursalı çiftçinin üretimi İtalyanları solladı! Avrupa'dan talep yağıyor!

AVRUPA'DAN TALEP YAĞIYOR

Bursa genelinde uzun yıllar santa maria çeşidi ortalama üretimin 100-120 bin ton olduğunu belirten Dönmez "Bursa'da 10-12 Nisan'da yaşanan don nedeniyle yüzde 25 civarı kayıp yaşadık. Bu yıl Bursa genelinde 90 bin tonları bulur diye düşünüyoruz. Bunun yarısı Gürsu Ovası'nda üretilir. Türkiye üretiminin yarısını Bursa gerçekleştiriyor. Santa maria zor bir çeşittir. Üretimi zordur, bazı hastalıklara dayanıksızdır. İtalyan çeşittir ve biz bu armudu İtalyanlardan öğrendik. İtalya bıraktı bu armut üretimini biz halen üretiyoruz. Avrupa'dan halen talep var.

Bursalı çiftçinin üretimi İtalyanları solladı! Avrupa'dan talep yağıyor!

"İTALYA VERİM ALMAMIZA ŞAŞIRIYOR"

İtalya, hem devam ettirmemize hem de yüksek verim almamıza şaşırıyor. Şimdi santa maria armudunu Avrupalılar Bursa'dan yiyor." Dönmez, bölgenin armuda has havası, iklimi, toprağı ve suyu bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiye ortalamasının üzerinde verim alıyoruz. Türkiye ortalaması bin 200 kilogram iken Gürsu'da 50 kilograma varıyor dekara verim. İtalya da bu rakamlarda verim alamıyordu. Avrupa, daha az kimyasal kullanılan ürünleri tercih ediyor. Bu yüzden soğuk pası olan armutlar bile tercih edilir oldu. Döviz de uygun olsa ihracatımız çok güzel olacak" dedi.

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ETİKETLER
#bursa
#İtalya
#üretim
#ihracat
#Ziraat Kuleleri
#Avrupa Armudu
#Santa Maria Armuda
#Yaşam
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