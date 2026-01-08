Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Bursluluk sınavı başvuru takvimi! MEB İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflar için bursluluk sınavı ne zaman?

MEB İOKBS başvuruları ne zaman yapılacağı gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Kamuoyunda bursluluk sınavı olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıflarının katılım sağladığı sınav sonucunda maddi imkanları kısıtlı başarılı öğrencilerine aylık burs veriliyor. MEB tarafından paylaşılan 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nin yayınlanmasının ardından 2026 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Sınav tarihinin belli olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından bursluluk sınavı başvuruları ne zaman olacağı araştırılmaya başlandı. Peki bursluluk sınavı başvuru şartları neler, hangi sorular sorulacak, kimler katılabilir?

Bursluluk sınavı başvuru takvimi! MEB İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflar için bursluluk sınavı ne zaman?
Haber Merkezi
08.01.2026
08.01.2026
Bursluluk sınavı başvuru takvimi öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından 2026 Yılı Sınav ve Uygulama Takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Yapılan paylaşımın ardından kamuoyunda bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Maddi durumu yeterli olmayan öğrencilerin eğitim hayatlarını desteklemek için gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonucunda, başarılı olan öğrencilere aylık burs veya yatılılık hakkı veriliyor. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfı öğrencileri katılım sağlayabiliyor. Lise son sınıf olan 12. sınıf öğrencileri ise sınava katılım sağlayamıyor. Sınavın yapılacağı tarihin netlik kazanmasıyla birlikte başvuruları gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, şartları neler, gelir kriteri ne sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Bursluluk sınavı başvuru takvimi! MEB İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflar için bursluluk sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026?

Bursluluk sınavı başvurularının ne zaman yapılacağına dair henüz MEB tarafından bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınavın başvuruları ise 10 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bursluluk sınavının sonuçları ise 30 Mayıs 2025 tarihinde açıklanmıştı.

2024 yılında ise başvurular 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında alınmış, sınav ise 21 Nisan tarihinde düzenlenmişti. Bu kapsamda 2026 bursluluk sınavı başvurularının şubat ayının ikinci haftası itibarıyla gerçekleştirilmeye başlanması ve mart ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili MEB tarafından resmi bir takvim paylaşıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

Bursluluk sınavı başvuru takvimi! MEB İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflar için bursluluk sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2026?

MEB tarafından açıklanan 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde yer alan bilgilere göre bursluluk sınavı bu yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve hazırlık sınıfı öğrencileri için 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavı başvuru takvimi! MEB İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflar için bursluluk sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI NELER 2026?

Bursluluk sınavına katılmak için öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşı olmaları gerekiyor. Ailenin bir önceki yıla ait yıllık gelirinden fert başına düşen miktarın, MEB tarafından belirlenen gelir sınırını aşmaması şartı da bulunuyor. Geçtiğimiz yıl bursluluk sınavı için gelir sınırı 195 bin TL olarak açıklanmıştı. 2026 yılında bu rakam İOKBS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından güncellenecektir.

Bursluluk sınavı başvuru takvimi! MEB İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflar için bursluluk sınavı ne zaman?

3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR

Bursluluk sınavında öğrencilere Türkçe/edebiyat, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler/sosyal bilimler derslerinden oluşan 100 soru soruluyor. Öğrencilerin bu soruları 120 dakika içerisinde çözmeleri gerekiyor. Ayrıca sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürür kuralı da bulunuyor. 2026 bursluluk sınavının bütün detayları kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

#Yaşam
