Burun tıkanıklığı yaşıyordu, doktorlar ilk başta önemsemedi! Nadir görülen hastalık, hayatını kararttı

01 Aralık 2024 15:52 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:35

İngiltere'de yaşayan 34 yaşındaki Charlotte Rooney, sıradan bir burun tıkanıklığı şikayetiyle başlayan sürecinde doktorların bile ilk başta önemsemediği bir durumla karşılaştı. Dikkati sayesinde nadir görülen bir hastalığa yakalandığını ortaya çıkana Rooney, başına gelenlere kendisi bile inanmakta zorlandı.

Sırt ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Geçmeyen sırt ağrısına ne iyi gelir?

Sırt ağrısı neden olur ve nasıl geçer? Geçmeyen sırt ağrısına ne iyi gelir?

İngiltere'nin Banbury şehrinde yaşayan Charlotte Rooney, her insanın başına gelebilecek sıradan bir burun tıkanıklığı şikayetiyle başladığı ciddi bir sağlık sorunu yolculuğunda nadir görülen bir kanser​ türü olan adenoid kistik karsinom (ACC) teşhisiyle yüzleşti. 34 yaşında ve 1 çocuk annesi olan ilkokul öğretmeni Rooney, dikkati ve kararlılığı sayesinde erken teşhisle hayatta kalmayı başardı.

Ocak ayında sağ burun deliğinde hafif bir tıkanıklık hisseden Rooney, bunu mevsimsel bir soğuk algınlığına bağladı. Ancak tıkanıklığın üç hafta boyunca geçmemesi ve sağ burun deliğinden hava verirken farklı bir ses çıkardığını fark etmesi üzerine doktora başvurdu. İlk başta durum ciddi görülmedi ve Rooney'e burun enfeksiyonları için kullanılan bir krem reçete edildi.

DOKTORLAR İLK BAŞTA ANLAMADI

Ancak belirtiler devam etti, hatta yanma ve elektrik çarpması hissi gibi yeni semptomlar eklendi. Şubat ayının sonunda tekrar doktora giden genç kadına bu sefer trigeminal nevralji teşhisi kondu. Bu, genellikle trigeminal sinir (acı ve dokunma hislerini yüzden beyne ileten sinir) üzerindeki baskı nedeniyle yüzde kısa, keskin ağrılara neden olan bir durum olarak biliniyor.

Ancak Charlotte Rooney ikna olmamıştı ve burnunda sinire baskı yapan ve ağrıya neden olan bir şey olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple kulak, burun ve boğaz (KBB) uzmanına sevkini istedi ve İngiltere'deki devlet hastanelerindeki gecikmelerle "sürünmek" yerine özel bir hastaneye başvurdu.

Rooney, nihayetinde kararının ne kadar doğru olduğunu çok geçmeden anladı. Burun endoskopisi (ucunda kamera olan bir sondanın burundan içeri sokulması) yapıldıktan sonra sağ burun deliğinde bir büyüme tespit edildi. Nisan ayında, daha ileri taramalar ve biyopsinin ardından, adenoid kistik karsinom (ACC) adı verilen nadir bir baş ve boyun kanseri türü teşhisi kondu.

"4 YAŞINDAKİ KIZIMIN BANA İHTİYACI VARDI"

Bunun üzerine adeta hayatının şokunu yaşayan talihsiz kadın, "Dört yaşındaki kızımın bana ihtiyacı vardı ve ben sürekli 'Bu benim başıma nasıl gelebilir?' diye düşünüyordum" ifadeleriyle duygularını anlattı.

Yardım kuruluşu Oracle Head and Neck Cancer UK'ye göre ACC nadir görülen, yavaş büyüyen ve çoğunlukla tükürük bezlerini etkileyen bir kanserdir. Ancak burun sinüslerinde ve daha nadiren de meme, gözyaşı bezleri veya solunum yollarında da görülebilir. Rooney'inki ise sağ sinüslerinde, burun çevresindeki kemiklerde bulunan çukur bölgelerdeydi.

University College London Hospitals NHS Trust'ta baş ve boyun kanseri konusunda uzmanlaşmış ağız ve çene cerrahı olan Clare Schilling, "Belirtiler nerede ortaya çıktığına bağlı olarak değişir. Ancak yaygın belirtiler arasında genellikle ağızda, boyunda veya yüzde yumrular veya şişlikler bulunur" bilgisini paylaştı:

"Tükürük bezleri üst boyun ve yüzde bulunur. Kulak memelerinin önünde veya altında yeni bir yumru erken bir tükürük bezi tümörüne işaret edebilir. Gözlerin yakınında meydana gelirse, görme sorunlarına (çift görme gibi) neden olabilir. ACC yavaş büyüdüğü için, bu semptomlar aylar içinde kademeli olarak gelişebilir. ACC nadir görülse de, kendine has özelliklerini tanımak çok önemlidir ve onu farklı kılan şey, sinir liflerini istila etme eğilimidir. Bazen etkilenen bölgede ağrıya veya duyu değişikliklerine neden olur."

Charlotte Rooney'in teşhisten önce fark ettiği gıdıklanma ve yanma hissinin nedeni de tam olarak doktor Schilling anlattığı şeyden kaynaklıydı. Schilling, "İlerleyen aşamalarda kanser, yüz kaslarını hareket ettiren ana sinirde hasara yol açarak felç belirtilerine benzeyen yüz güçsüzlüğüne neden olabilir" diye ekledi.

Schilling'e göre herhangi bir yüz şişliği ve yeni yüz zayıflığı son derece ciddiye alınmalıdır. Yavaş büyümesine rağmen ACC agresif davranabilir ve akciğerler ve kemikler gibi diğer bölgelere yayılabilir. Hastalık genellikle sinir yolları boyunca yayılır, bu da tedaviyi zorlaştırır ve nüks riskini artırır.

TÜMÖR, CERRAHLARIN BEKLEDİĞİNDEN DAHA FAZLA BÜYÜKTÜ

Charlotte Rooney, "Herkes şok olmuştu ve bu durumu anlamaya çalışıyordu. Bazıları ne diyeceklerini bilemiyordu" dedi. Kanser olduğunu öğrendikten sadece dört gün sonra, bir onkolog ve baş ve boyun cerrahıyla tanıştı ve tedaviden daha olumlu bir şekilde bahsederek, kanserin büyük bir kısmının çıkarılması amacıyla ameliyatın bir seçenek olduğunu ve ardından radyoterapinin geri kalanından kurtulabileceğini doğruladı.

Ancak haziran ayında Charlotte ameliyat olduğunda, cerrahlar tümörün beklenenden çok daha fazla büyüdüğünü keşfetti. Sinir boyunca yayılmış ve beyne kan götüren şahdamarına kadar ilerlemişti. Ekip devam etmenin güvenli olmadığını düşündüğü için ameliyat erken durduruldu. Charlotte, "Bu büyük bir darbeydi ama bir ay sonra altı haftalık yüksek doz radyoterapiye başladım" diye konuştu.

RADYOTERAPİ, AĞIZ İŞLEVLERİNİ ZORLAŞTIRDI

Charlotte, radyoterapi sonrası iyileşme sürecindeyken, şarkı söyleyeceği bir bağış toplama festivali düzenlemeye karar verdi. Evde mutfakta şarkı söylemeyi her zaman sevmişti ve daha önce hiç yapmadığı ve tedavisinin yan etkileri göz önüne alındığında büyük bir zorluk olacak bir şey yapmaya karar verdi.

"Radyoterapi ağzımın içinde korkunç bir yanık ve yara bırakmıştı, bu yüzden başlangıçta yutkunmakta, yemek yemekte ve düzgün konuşmakta zorlandım" diyen Charlotte, "Ama her şeye rağmen kızımın da dans ederek eşlik ettiği bir dizi şarkıyı söylemeyi başardım" ifadelerini kullandı.

Charlotte, etkinlikte Oracle Head and Neck Cancer UK için 6 bin sterlinden fazla bağış toplandığını ve 'son derece duygusal bir gün' olduğunu belirtti. Ve iki haftadan biraz daha uzun bir süre sonra, bir MRI taramasının ardından herkesin beklentilerinin ötesinde, taramada herhangi bir kanser tespit edilemediği olumlu haberini aldı.

Duygu ve düşüncelerini, "Büyük bir şoktu. Bana daha önce kanserden dolayı bembeyaz olan ve şimdi iyileşmekte olan kemiğin tamamen gri olduğu bir tarama gösterdiler. Bu alabileceğim en iyi haber" diyerek anlattı.