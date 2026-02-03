Buse Varol Gelin Evi’nde neden yok, ayrıldı mı? 3 Şubat Salı günü programda yer almadı

Kategoriler
Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin sunucusu Buse Varol bugün yayınlanan bölümde yer almadı. Buse Varol'un programda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler tarafından Buse Varol Gelin Evi programında neden yok, ayrıldı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ünlü sunucu açıklama yaptı.
Buse Varol, Gelin Evi'nin 3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde rahatsızlığı sebebiyle yer almadı. Programda yer alan yarışmacılar, Buse Varol'u arayarak durumunu öğrendiler. Buse Varol programda gerçekleştirilen görüntülü konuşmada seyircilerden özür dileyerek rahatsızlığı nedeniyle bugün katılamadığını ifade etti. Buse Varol ayrıca yarından itibaren programda yer almaya devam edeceğini de açıkladı.
Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Üniversite öğrenimini Eğitim Fakültesi'nde Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. 2 yıl boyunca bir eğitim kurumunda stajyerlik yapan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Televizyon ekranlarına ise ilk olarak Tozlu Yollar dizisinde rol alarak başladı. Buse Varol, 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile evlendi. Buse Varol ve Alişan çiftinin iki çocuğu bulunuyor.
Buse Varol'un yer aldığı dizi ve filmler şöyle:
Rüya
Payitaht Abdülhamit
Dostlar Mahallesi
Sevda Kuşun Kanadında
Kış Güneşi
Dağ 2
Şehrin Melekleri
Arka Sokaklar
Tozlu Yollar