Buse Varol Gelin Evi’nde neden yok, ayrıldı mı? 3 Şubat Salı günü programda yer almadı

Show TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programı Gelin Evi'nin sunucusu Buse Varol bugün yayınlanan bölümde yer almadı. Buse Varol'un programda yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler tarafından Buse Varol Gelin Evi programında neden yok, ayrıldı mı sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili ünlü sunucu açıklama yaptı.

BUSE VAROL GELİN EVİ'NDE NEDEN YOK, AYRILDI MI 3 ŞUBAT?

Buse Varol, Gelin Evi'nin 3 Şubat 2026 Salı günü yayınlanan bölümünde rahatsızlığı sebebiyle yer almadı. Programda yer alan yarışmacılar, Buse Varol'u arayarak durumunu öğrendiler. Buse Varol programda gerçekleştirilen görüntülü konuşmada seyircilerden özür dileyerek rahatsızlığı nedeniyle bugün katılamadığını ifade etti. Buse Varol ayrıca yarından itibaren programda yer almaya devam edeceğini de açıkladı.

BUSE VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da doğdu. Üniversite öğrenimini Eğitim Fakültesi'nde Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. 2 yıl boyunca bir eğitim kurumunda stajyerlik yapan Buse Varol, 2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Televizyon ekranlarına ise ilk olarak Tozlu Yollar dizisinde rol alarak başladı. Buse Varol, 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan ile evlendi. Buse Varol ve Alişan çiftinin iki çocuğu bulunuyor.

Buse Varol'un yer aldığı dizi ve filmler şöyle:

Rüya

Payitaht Abdülhamit

Dostlar Mahallesi

Sevda Kuşun Kanadında

Kış Güneşi

Dağ 2

Şehrin Melekleri

Arka Sokaklar

Tozlu Yollar