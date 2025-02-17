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 | Banu İriç

Buz gibi havada küçük çocukları hortumla dövdüler! Baba ve üvey anne yakalandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde, 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğa kötü muamelede bulunulduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İddiaya göre, çocuklar soğuk havada, dışarıda yıkanarak hortumla darbedildi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve üvey anne gözaltına alındı. Çocuklardan ikisinin babaanne ile, diğer ikisinin ise baba ve üvey anne ile yaşadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 17:55

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi’nde, 5 ve 7 yaşındaki iki çocuğa kötü muamelede bulunulduğu iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İddiaya göre, çocuklar soğuk havada, dışarıda yıkanarak hortumla darbedildi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından baba ve üvey anne gözaltına alındı. Çocuklardan ikisinin babaanne ile, diğer ikisinin ise baba ve üvey anne ile yaşadığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleridevamediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Valiliği konu ile ilgili açıklamasında, "16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan bazı haberlerde ‘’Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı" yönündeki iddialarla ilgili olarak valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. 16.02.2025 tarihinde gündeme gelen olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından çok hızlı şekilde gerekli çalışmalar yapılarak

kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından ivedilikle koruma altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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