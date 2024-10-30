Buzdolabına 1 metal kaşık koyun, olacakları izleyin! Mutfak masraflarını düşürüyor

30 Ekim 2024 15:58 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 15:58

Buzdolabına 1 metal kaşık koymanın, salatalık gibi su oranı yüksek sebzelerin tazeliğini korumaya yardımcı olduğu öğrenildi. Metalin ısıyı iyi iletme özelliği, dolap açıldığında oluşan sıcaklık dalgalanmalarını dengeleyerek sebzelerin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bu yöntem, mutfak masraflarınızı düşürecek.

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Gıda israfını önlemek ve özellikle sıcak aylarda sebzelerin tazeliğini korumak isteyenler, mutfakta pek çok yöntemi deniyor. Ancak bugüne kadar tüm bildiklerinizi unutturabilecek basit ama etkili bir yöntem ortaya çıktı: 1 metal kaşık. Salatalık gibi sebzelerin birkaç gün içinde yumuşayıp bozulmasını engellemek için sadece bir metal kaşık kullanmak yeterli.

İşte bu ilginç yöntemin detayları ve salatalıkları daha uzun süre taze tutmanın püf noktaları.

METAL KAŞIĞIN SIRRI NEDİR?

Metal kaşık kullanmanın arkasında, malzemenin mükemmel bir ısı iletkeni olması yatıyor. Metal kaşıklar, salatalıkların sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalmasını azaltarak daha uzun süre taze kalmalarını sağlıyor. Buzdolabı kapaklarının sık sık açılıp kapanması sebebiyle iç sıcaklık değişiklik gösterebiliyor, bu da su oranı yüksek bir sebze olan salatalıkların hızla bozulmasına neden oluyor.

Testingtable.com'un haberine göre metal bir kaşık, salatalıkların yer aldığı kapalı torba veya kapta ısıyı dengeleyerek sebzelerin serin ve taze kalmalarını sağlıyor. Ancak bu yöntem yalnızca metal kaşıklar için geçerli, plastik veya bambu kaşıklar aynı etkiyi göstermiyor.

SEBZELER VE YEŞİLLİKLER UZUN SÜRE NASIL SAKLANIR?

Sebzeleri taze tutmak için yalnızca metal kaşık kullanmak yeterli değil. Doğru saklama koşulları da büyük önem taşıyor. Örneğin salatalığı buzdolabında saklamak doğru bir adım olsa da buzdolabının hangi bölmesinde muhafaza edileceği de önemli. Aşırı soğuktan olduğu kadar sıcaktan da nefret ettikleri için salatalık poşetinizi bir rafa ya da kapıya koyabilirsiniz.

Sebzelerinizi bir kaba koymadan önce kağıt havlulara sarmak da iyi bir fikir. Aksi halde salatalıklarınız buzdolabında oluşan ekstra nem veya yoğuşma nedeniyle vıcık vıcık olabilir veya küflenebilir. Ve bunu yapmadan önce, yıkadıktan sonra tamamen kuru olduklarından emin olun.

Poşetlerinizi buzdolabında ideal bir yere yerleştirdikten sonra, onları çıkarıp geri koymaktan kaçının. Sıcaklık değişimleri, bozulmayı hızlandıracağından dolayı, sebzelerinizi yemeye hazır olana kadar uygun şekilde soğutmaya çalışın. Metal kaşık ve doğru saklama yöntemleriyle sebzelerinizi ve yeşilliklerinizi 10-15 gün boyunca taze tutabilirsiniz. Böylece eve sebze alma sıklığınız düşerek masrafınız azalır.