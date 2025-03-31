Cadde ortasında kanlı pusu! İki kardeşi kurşun yağmuruna tuttular

Şanlıurfa'da güpegündüz cadde ortasında iki kardeş silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan kardeşler kanlar için yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda; caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki Yusuf Aydoğdu ile kardeşi 29 yaşındaki Yakup Aydoğdu, silahlı saldırıya uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Kurşunların hedefi olan iki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Durumun bildirimesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup ve Yusuf Aydoğdu kardeşler sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılar hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.