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Çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu, izleyenler hayran kaldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 00:54 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 01:08

Düzce’de yağmurlu hava öncesinde kara bulutların arasında birbiri ardına şimşekler çaktı. Gökyüzünde adeta görsel şölen oluştu.

Düzce’de gece saatlerinde gökyüzü adeta bir ışık şölenine sahne oldu. Yağmur öncesi şehrin üzerinde beliren kara bulutlar ve aralıklarla çakan şimşekler, görsel bir şölen yaşattı. 

Düzceliler bu eşsiz anları hayranlıkla izlerken, bir vatandaş da kamerasıyla bu doğa harikasını ölümsüzleştirdi.

Çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu, izleyenler hayran kaldı - 1. Resim

Akşam saatlerinde Düzce’nin üzerine çöken kara bulutlar, şehre farklı bir hava kattı. Bulutların arasından beliren güneş ışınları ve çakan şimşekler, gökyüzünde adeta bir dans gösterisi oluşturdu.

Çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu, izleyenler hayran kaldı - 2. Resim

VATANDAŞLAR TELEFONLARINA SARILDI

Bu muhteşem manzarayı izleyen Düzceliler, cep telefonları ile fotoğraf ve videolar çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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