Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Çalışanın 2026 1 günlük yemek ücreti ne kadar kaç TL?

Çalışanların 2026 yemek ücretleri netleşti. 2026 yılının gelişiyle birlikte milyonlarca çalışan ve işveren, yeni yılda uygulanacak geçerli yemek bedeli istisna tutarlarını araştırmaya başladı. 31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2026 yılı için günlük yemek ücreti istisnası, bir önceki yıla oranla %25 yükseliş gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çalışanın 2026 1 günlük yemek ücreti ne kadar kaç TL?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.01.2026
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
02.01.2026
saat ikonu 16:49

Özellikle özel sektör çalışanlarını ve işletme sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası resmiyet kazandı.

Her yıl Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak güncellenen bu rakamın 2026 yılı tutarı belli oldu.

Çalışanın 2026 1 günlük yemek ücreti ne kadar kaç TL?

2026 1 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Günlük yemek ücreti, 2026 yılı için yeniden tespit edildi.

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 332 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin KDV hariç 300 TL olarak uygulanacağı açıklandı.

Çalışanın 2026 1 günlük yemek ücreti ne kadar kaç TL?

Geçtiğimiz yıl günlük yemek ücreti KDV hariç 240 TL olarak uygulanıyordu. 2026 yılı için belirlenen 300 TL’lik yeni tutar, önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında yükselme anlamına geliyor.

Buna göre işverenler, çalışanlarına bu tutara kadar sağladıkları yemek desteğini vergi avantajı kapsamında sunabilecek.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.