Çalışanın 2026 1 günlük yemek ücreti ne kadar kaç TL?

Özellikle özel sektör çalışanlarını ve işletme sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 yılı günlük yemek bedeli istisnası resmiyet kazandı.

Her yıl Yeniden Değerleme Oranı esas alınarak güncellenen bu rakamın 2026 yılı tutarı belli oldu.

2026 1 GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Günlük yemek ücreti, 2026 yılı için yeniden tespit edildi.

31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı 5. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 332 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, çalışanlara sağlanan günlük yemek bedelinin KDV hariç 300 TL olarak uygulanacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl günlük yemek ücreti KDV hariç 240 TL olarak uygulanıyordu. 2026 yılı için belirlenen 300 TL’lik yeni tutar, önceki yıla kıyasla yüzde 25 oranında yükselme anlamına geliyor.

Buna göre işverenler, çalışanlarına bu tutara kadar sağladıkları yemek desteğini vergi avantajı kapsamında sunabilecek.