Cam silme bahanesiyle aracın üstüne yattı, tehditler savurdu

Kayseri'de trafik ışıklarında cam silme amacıyla para koparmaya çalışan kişi sürücüye tehditler savurmuştu. Aracın üzerine yatarak şoförü engelleyen şahıs yakalandı ve cezası kesildi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 20:58

'nin ilçesinde ışıkta bekleyerek cam silme bahanesiyle bir aracın kaputuna yatıp zorla para almaya çalışan şahıs, ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cam silme bahanesiyle aracın üstüne yattı, tehditler savurdu

ARACIN KAPUTUNA YATIP YOLU ENGELLEMİŞTİ

Köşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, trafik ışığında bekleyerek vatandaşların zorla araçlarının camını silen H.P. (24) isimli şahıs, yine bir otomobilin daha zorla camını silmek istedi. Vatandaşların camlarını silinmesini istememesi üzerine otomobilin kaputuna yatan H.P., otomobilin ilerlemesine izin vermedi. Otomobil sahibi tarafından görüntüsü çekilen H.P. para alamaması ve görüntüsünün çekildiğini fark edince otomobil sürücüsüne tehditler ve hakaretler savurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda H.P. yakalandı. Emniyette ifadesi alınan H.P., sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece, ‘silahlı yağmaya teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

Cam silme bahanesiyle aracın üstüne yattı, tehditler savurdu

SÜRÜCÜYÜ SUÇLADI


H.P., mahkemede verdiği ifadede, "Ben kağıt toplamak ve cam silmek suretiyle geçimimi sağlıyorum. Sürücü el kol hareketi yapınca bir anlık sinirlen kendisine tepki gösterdim. Genellikle olayın olduğu yerde ışıklarda cam silerek, geçimimi sağlıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Cam silme bahanesiyle aracın üstüne yattı, tehditler savurdu
