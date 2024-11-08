Çamaşır makinenizi farkında olmadan mahvediyor olabilirsiniz: Ömrünü uzatmak için bu 3 yöntemi deneyin

08 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 14:40

Çamaşır makineleri düzenli bakım yapılmadığında kötü koku, küf ve deterjan kalıntısı gibi sorunlarla karşılaşabilir. Bu durum makinenin ömrünü kısaltabilir ve çamaşırlarınızın pis çıkmasına yol açabilir. AEG uzmanı Michael Forbes, çamaşır makinenizi korumak için 3 basit temizlik yöntemi önerdi.

Evdeki beyaz eşyalar hayatımızı kolaylaştırıyor ve hijyenik bir yaşam sürmemize yardımcı oluyor. Bu cihazların en önemlilerinden biri de çamaşır makineleri. Ancak her gün çamaşırlarımızı tertemiz yapmasını beklediğimiz bu makineler de zamanla bakıma ihtiyaç duyar. Tıpkı bizim gibi onların da sağlıklı çalışabilmesi için düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

Pek çoğumuz çamaşır makinesi temizleme yöntemleri hakkında bilinçsiz olabiliriz ya da rutin temizlik adımlarını ihmal edebiliriz. Ancak bu durum bir süre sonra istenmeyen sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Peki çamaşır makinenizin "yardım çağrısını" nasıl anlarsınız? AEG beyaz eşya markasından Michael Forbes, dikkat etmeniz gereken üç uyarı işaretini paylaştı.

HOŞ OLMAYAN KOKULAR

Makineniz çürük yumurtaya benzer kötü bir koku yaymaya başlarsa, içinde küf oluşumuna yol açabilecek bakteriler birikmiş olabilir. Aynı zamanda çamaşırlarınız küflü veya nemli kokuyorsa, bu da filtresinin temizlenmesi gerektiğinin bir başka işareti olabilir.

Bu sorunla mücadele etmek için tambura çamaşır makinesi temizleyicisi ekleyin. Eğer evinizde makine temizleyicisi yoksa basit bir yöntem de var. Bir fincan sodyum bikarbonat alın ve yarım fincan beyaz sirkeyle karıştırarak kendi temizlik solüsyonunuzu elde edin. Ardından makineyi en yüksek sıcaklığa ayarlayıp çalıştırın. Bunu yaparak, makinede biriken bakterileri temizlemiş olursunuz.

Sorunu önlemek için, her yıkamadan sonra kapağı ve deterjan çekmecesini açık bıraktığınızdan emin olun, böylece bol miktarda temiz hava içeri girebilir. Birkaç yıkamadan sonra contaları düzenli olarak silerek de makinenizi koruyabilirsiniz.

CONTA ÜZERİNDE SİYAH KALINTI BİRİKMESİ

Makinenizde siyah, sümüksü bir kalıntı fark ettiyseniz, bu çamaşırlarınıza bulaşabilecek siyah küfün varlığının işareti olabilir. Bakteri üremesine artık su ve sabun köpüğü yardımcı olduğu için kauçuktan yapılmış contalar bu duruma en yatkın olanlardır. Beyaz sirke kullanarak bu alanları temizleyebilirsiniz. Sirkeyi bir sprey şişesine koyarak alana sıkın ve bir saat kadar bekletin. Sonrasında temiz, ıslak bir bezle silin.

DETERJAN İZLERİ

Makine çekmecesinde biriken deterjan artıkları, zamanla küf ve mantar oluşumuna yol açabilir. Dolayısıyla makinenin içindeki alanlarda da kireç birikimini tetikleyebilir. Makine tamburuna biraz beyaz sirke ekleyin ve sıcak bir yıkama döngüsü çalıştırın. Bu, deterjan kalıntılarını temizleyecek ve makinenin içini yenileyecektir.

Ayrıca deterjan çekmecesini düzenli olarak çıkarıp antibakteriyel sprey ya da sıcak sabunlu suyla yıkayın. Çekmece bölgesini de silmeyi unutmayın. Deterjan miktarını da tam ayarlamak önemli, fazlası kalıntı yapabilir.

AYDA 1 KEZ BAKIM YAPIN

Michael Forbes, "Genel olarak, makineyi mümkün olan en iyi durumda tutmak ve giysilerin en iyi şekilde çıkmasını sağlamak için ayda en az bir kez bakım yapılmalıdır" önerisinde bulundu.