Çamaşır makinesinin altındaki o kapağı hiç açtınız mı? Hem temiz kıyafetleri kirletiyor hem de kötü kokuya neden oluyor

Kıyafetlerimizi, çarşaflarımızı ve özellikle cildimize doğrudan temas eden bebek giysilerini tertemiz yapsın diye çamaşır makinesine atarız. Çıktığında o mis gibi deterjan kokusunu içimize çeker, her şeyin steril olduğuna inanırız. Ancak son zamanlarda makineden çıkan çamaşırlarınızda eskisi gibi bir ferahlık yoksa, kıyafetlerinizde anlamsız yıpranmalar veya küçük tüylenmeler başladıysa, sorunu değiştirdiğiniz deterjanda aramayın.
Modern çamaşır makineleri dışarıdan bakıldığında kusursuz birer teknoloji harikası gibi görünür. Suyu alır, ısıtır, çamaşırları çevirir ve kirli suyu tahliye edip işini bitirir. Ancak bu döngünün sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için içerideki kirli suyun, hiçbir engele takılmadan tahliye borusuna aktarılması gerekir. Yıkadığımız kıyafetlerin ceplerinde unutulan bozuk paralar, peçete kırıntıları, saç telleri, evcil hayvan tüyleri ve kumaş iplikleri, suyla birlikte makinenin tahliye pompasına doğru yola çıkar. Makinenin motorunu bu sert ve tehlikeli cisimlerden koruyan tek güvenlik duvarı, o sağ alt köşedeki pompanın önünde duran filtredir. Siz bu filtreyi temizlemediğinizde, makine kendi içinde bir bataklık oluşturur.
Birçoğumuz kıyafetlerin renginin solmasını veya kumaşının incelmesini çok sık yıkanmaya veya kalitesiz kumaşlara bağlarız. Oysa asıl suçlu genellikle tıkanmış bir tahliye filtresidir.
Filtre saç, ip ve deterjan kalıntılarıyla tamamen dolduğunda, makine içindeki kirli suyu dışarı atamaz. Su pompası çalışır ancak tıkalı olduğu için suyu zorlar, bu durum yıkama kazanının içinde her zaman bir miktar bulanık ve partiküllü suyun kalmasına yol açar. Durulama aşamasına geçildiğinde, makine temiz su alsa bile bu su, altta kalan o çamurlu ve sert partiküllü suyla karışır. Kıyafetleriniz, saatlerce bu ince kum gibi partiküllerin içinde, yüksek devirde birbirine sürtünerek yıkanır. Bu durum kumaş dokularında zımpara etkisi meydana getirir; tişörtlerinizde küçük delikler açılır, pamuklu giysileriniz hızla tüylenir ve kıyafetlerinizin ömrü yarı yarıya kısalır.
Bazen makinenin kapağını açtığınızda yüzünüze ıslak köpek, rutubet veya küf benzeri çok ağır bir koku çarpar. Ne kadar fazla deterjan veya yumuşatıcı kullanırsanız kullanın, o ağır kokuyu kıyafetlerden söküp atamazsınız.
Bu kokunun ana kaynağı, aylarca temizlenmemiş o gizli bölmenin içinde biriken çamurlaşmış atıklardır. Karanlık, sürekli ıslak ve sıcak olan bu filtre bölgesi, küf mantarları ve bakterilerin üremesi için dünyadaki en ideal ortamı sunar. Filtrede biriken organik atıklar (saç telleri, deri döküntüleri) zamanla çürümeye başlar. Makine su aldığında, bu çürümüş bakteriyel koku anında tüm kazana ve dolayısıyla havlularınıza, çarşaflarınıza siner. Temizlendiğini sandığınız o giysiler, aslında görünmez bir küf sporu tabakasıyla kaplanmış olarak makineden çıkar.
Pompa filtresini temizlememenin faturası sadece kıyafetlerinize değil, doğrudan cüzdanınıza da yansır. Filtre tamamen kapandığında, tahliye pompası suyu dışarı itebilmek için normalin üç dört katı daha fazla efor sarf eder.
Aşırı zorlanan pompa motoru zamanla aşırı ısınır ve en sonunda yanarak tamamen iflas eder. Üstelik filtreye takılmayan ince bir tel toka veya bozuk para, doğrudan pompanın pervanesine kaçarak pervaneyi kırabilir. Su boşaltılamadığı için makine programı tamamlayamaz, elektronik beyin hata kodu verir ve çamaşırlarınız kapağı kilitli kalmış, içi su dolu bir makinenin içinde esir kalır. Servis çağırdığınızda ödeyeceğiniz pompa değişimi ve işçilik masrafı, günümüz şartlarında binlerce lirayı bulacaktır. Oysa bu arızaların yüzde 90'ı, sadece iki ayda bir yapılacak basit bir temizlikle önlenebilir.
Makinenizi bu sessiz çöküşten kurtarmak ve kıyafetlerinizin dokusunu korumak için usta çağırmanıza hiç gerek yok. Sadece bir havlu ve geniş bir kap yardımıyla bu işlemi beş dakikada çözebilirsiniz:
İşte bu kadar! Bu basit işlemi 2-3 ayda bir tekrarladığınızda; makinenizin performansının nasıl arttığını, kıyafetlerinizdeki o kötü kokunun nasıl tamamen kaybolduğunu ve eşyalarınızın çok daha uzun süre yeni kaldığını kendi gözlerinizle göreceksiniz.