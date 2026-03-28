Çamaşır makinesinin altındaki o kapağı hiç açtınız mı? Hem temiz kıyafetleri kirletiyor hem de kötü kokuya neden oluyor

DAYANILMAZ RUTUBET VE KÜF KOKUSUNUN KAYNAĞI

Bazen makinenin kapağını açtığınızda yüzünüze ıslak köpek, rutubet veya küf benzeri çok ağır bir koku çarpar. Ne kadar fazla deterjan veya yumuşatıcı kullanırsanız kullanın, o ağır kokuyu kıyafetlerden söküp atamazsınız.

Bu kokunun ana kaynağı, aylarca temizlenmemiş o gizli bölmenin içinde biriken çamurlaşmış atıklardır. Karanlık, sürekli ıslak ve sıcak olan bu filtre bölgesi, küf mantarları ve bakterilerin üremesi için dünyadaki en ideal ortamı sunar. Filtrede biriken organik atıklar (saç telleri, deri döküntüleri) zamanla çürümeye başlar. Makine su aldığında, bu çürümüş bakteriyel koku anında tüm kazana ve dolayısıyla havlularınıza, çarşaflarınıza siner. Temizlendiğini sandığınız o giysiler, aslında görünmez bir küf sporu tabakasıyla kaplanmış olarak makineden çıkar.