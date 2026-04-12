Çamaşır suyunun pabucunu dama atan yöntem! Sararmış fayans aralarını sadece 3 dakikada kar gibi bembeyaz yapabilirsiniz

KUSURSUZ BEYAZLIK İÇİN UYGULAMA ADIMLARI

Bu mucizevi macunu hazırlamak için plastik bir kabın içerisine yarım su bardağı karbonat eklenmelidir. Ardından, karbonatın üzerine yavaş yavaş oksijenli su dökülerek karıştırılır. Kıvamın tam olarak diş macunu yoğunluğuna gelmesi kritik bir detaydır. Karışım çok sıvı olursa fayans aralarından akıp gider, çok katı olursa da gözeneklere nüfuz edemez.

Hazırlanan bu beyaz macun, eski bir diş fırçası yardımıyla sararmış, kararmış veya küflenmiş fayans aralarına kalın bir tabaka halinde sürülür.

İşlemin en önemli kısmı olan bekleme süresine geçilir. Oksijen kabarcıklarının kiri söküp atabilmesi için karışımın yüzeyde en az on beş dakika kalması şarttır.

Bekleme süresi boyunca macunun hafifçe kabardığı ve kirli bir renge dönüştüğü gözlemlenecektir.

Süre dolduğunda aynı diş fırçasıyla yüzey çok hafifçe, hiç güç uygulamadan fırçalanır ve ılık suyla durulanır.

Ortaya çıkan o kar beyazı görüntü ve pırıl pırıl olmuş derz araları, evdeki tüm ağır kimyasalları çöpe attıracak kadar tatmin edicidir.