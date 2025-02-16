Cami minaresindeki tilki görenleri şaşırttı

İstanbul
Yozgat'ta cami minaresinde şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı. Akdağmadeni ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kemal Karaer Camii’nin hoparlöründeki arızayı gidermek için minareye çıkan elektrik ustası sürprizle karşılaştı. Hoparlörün kablolarını kemirerek bozulmasına neden olan tilkiyi görünce büyük şok yaşayan usta hayrete düştü. Korkuya kapılan tilki kendisini minarenin şerefesine attı. Bir süre şerefede dolaşan tilki, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.