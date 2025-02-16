Cami minaresindeki tilki görenleri şaşırttı

TİLKİ KAÇ YIL YAŞAR?

Genellikle ormanlık alanlarda yaşayan tilkilere, aynı zamanda dağlar, çayırlar ve çöllerde de rastlanır. Yuva yapmak için toprağa çukur kazar ve içine girerler. İn olarak bildiğimiz bu çukurlar, uyumaları için serin, yiyecek saklamak ve yavrulamak içinse güvenli bir ortam sağlar. Vahşi doğada, bir tilkinin ömrü 1-3 yıldır, ancak güvenli ortamda beslendikleri taktirde 10 yıla kadar yaşayabilir.